Дети, в школу собирайтесь: Сейм ужесточил правила дистанционного обучения - но есть исключения
Сейм Латвии одобрил поправки к закону об образовании, ограничивающие дистанционное обучение для учеников 1–6-х классов, за исключением детей дипломатов, военных и латвийцев, проживающих за рубежом, сообщает Diena.
Сейм во втором чтении принял поправки к закону об образовании, которые предусматривают существенное ограничение удаленного обучения на первой ступени основного образования - для учащихся 1-6-х классов. За поправки проголосовали 49 депутатов, против - 37, один депутат воздержался.
Поправки предусматривают, что взрослые, не получившие основное образование, по-прежнему смогут получать его дистанционно. Планируется, что удаленное обучение в 1-6-х классах может быть разрешено также тем учащимся, которые переехали за границу со своими семьями или чьи родители или опекуны находятся на дипломатической или консульской службе за рубежом, являются представителями Латвии в международных организациях и учреждениях. Также планируется сохранить возможность удаленного обучения для тех детей, чьи родители или опекуны служат в профессиональной службе или были направлены на службу или повышение профессиональной компетентности за рубежом.
Порядок и условия, на которых школы смогут осуществлять удаленное обучение, будут определяться Кабинетом министров, включая требования к технической среде и подготовке учебных материалов. Законопроект поручает Кабинету министров определить основные принципы дистанционной реализации образовательных программ по латышскому языку, истории и культуре Латвии, природе и географии Латвии для школьников, проживающих за рубежом. Смешанное обучение определяется как очное обучение, допускающее также использование различных других элементов, в том числе удаленного обучения.
Депутат Сейма Илзе Индриксоне (Национальное объединение) призвала коалицию и партию "Новое Единство", под эгидой которой находится Министерство образования и науки (МОН), контролировать финансирование учебных заведений, которые будут предоставлять возможности семейного обучения с 1-го по 6-й класс в соответствии с учебным планом и программами.