Дети, в школу собирайтесь: Сейм ужесточил правила дистанционного обучения - но есть исключения

Поправки предусматривают, что взрослые, не получившие основное образование, по-прежнему смогут получать его дистанционно. Планируется, что удаленное обучение в 1-6-х классах может быть разрешено также тем учащимся, которые переехали за границу со своими семьями или чьи родители или опекуны находятся на дипломатической или консульской службе за рубежом, являются представителями Латвии в международных организациях и учреждениях. Также планируется сохранить возможность удаленного обучения для тех детей, чьи родители или опекуны служат в профессиональной службе или были направлены на службу или повышение профессиональной компетентности за рубежом.