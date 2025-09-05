"Берем в долг по два миллиарда, а экономим 170 миллионов": правительство Силини снова критикуют за расточительность
"Берем в долг по два миллиарда, а экономим 170 миллионов": правительство Силини снова критикуют за расточительность

По мере того, как приближаются сроки принятия государственного бюджета, усиливается давление оппозиции, которая критикует политиков из правящих партий за недостаточно жесткие меры экономии и недостаточную прозрачность в подготовке бюджета. Вчера Сейм отклонил инициативы двух партий, но очевидно, что близость парламентских выборов повлияет на процесс принятия бюджета уже в этом году, усилив антиправительственную риторику, сообщает Diena.

Вчера Сейм отклонил проект решения партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) "О реализации реальных мер экономии и по сокращению бюрократии". Депутат Рамона Петравича (ЛПМ), призывая включить поданный проект решения в повестку дня Сейма, заявила: "Правительство продолжает ежегодно брать в долг по два миллиарда, при этом экономия в 170 миллионов теперь преподносится как подвиг правительства Силини. Кого вы пытаетесь обмануть!? Каждый год проводится пересмотр расходов, и каждый год выявляются примерно такие суммы.

Причем из сэкономленных 171 миллиона евро около 60 миллионов евро - это результат налоговых поступлений, перераспределения средств от самоуправлений, а не реальной экономии на расходах государственного управления".

Пересмотрев расходы, можно сэкономить 800 миллионов евро, что признают и латвийские работодатели. А это именно та сумма, которая необходима для приоритетов следующего года - безопасности, образования и демографии.

Между тем реальные меры жесткой экономии так и остались лишь обещаниями. Они не реализуются на практике, сказала депутат. Она предложила поручить правительству представить Сейму к моменту составления бюджета на 2026 год реальное дополнительное сокращение расходов на государственное управление, сократить закупки на семь-восемь процентов, ликвидировать лишние вакансии, сократить численность государственных чиновников не менее чем на 10 процентов, отменить премии за ежегодную оценку деятельности, провести аудит функций и ликвидировать учреждения, функции которых дублируются.

Сейм также отклонил проект решения, внесенный десятью депутатами от "Объединенного списка" (ОС) "О пересмотре процесса разработки государственного бюджета". 

