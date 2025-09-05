"Берем в долг по два миллиарда, а экономим 170 миллионов": правительство Силини снова критикуют за расточительность

Между тем реальные меры жесткой экономии так и остались лишь обещаниями. Они не реализуются на практике, сказала депутат. Она предложила поручить правительству представить Сейму к моменту составления бюджета на 2026 год реальное дополнительное сокращение расходов на государственное управление, сократить закупки на семь-восемь процентов, ликвидировать лишние вакансии, сократить численность государственных чиновников не менее чем на 10 процентов, отменить премии за ежегодную оценку деятельности, провести аудит функций и ликвидировать учреждения, функции которых дублируются.