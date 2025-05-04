Их путь обычно тяжел: четыре знака зодиака, которые имеют самую плохую карму

Козероги приходят в этот мир с чувством, что все нужно заслужить: любовь, признание, поддержку. Судьба их часто ставит в условия, где им рано приходится взрослеть, брать на себя ответственность и идти в одиночку. Их карма — научиться отпускать контроль, перестать жить только ради достижения целей и научиться принимать помощь.