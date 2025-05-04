Их путь обычно тяжел: четыре знака зодиака, которые имеют самую плохую карму
Некоторые люди с рождения будто несут на себе невидимый груз — словно расплачиваются за что-то, о чем даже не помнят. Их жизнь — череда испытаний, которые закаляют, но и истощают. В астрологии считается, что у некоторых знаков зодиака действительно особенно тяжелая карма.
♏ Скорпион
Тяжелая карма: трансформация через боль
Скорпион — символ смерти и возрождения. Люди этого знака нередко сталкиваются с тяжелыми ситуациями: предательство, утрата, измена, утрата контроля. Все это — их внутренние экзамены. В прошлых воплощениях Скорпионы могли злоупотреблять властью, манипулировать людьми или скрывать правду. Сейчас их душа учится искренности, доверию и эмоциональной честности.
♑ Козерог
Тяжелая карма: испытание одиночеством и долгом
Козероги приходят в этот мир с чувством, что все нужно заслужить: любовь, признание, поддержку. Судьба их часто ставит в условия, где им рано приходится взрослеть, брать на себя ответственность и идти в одиночку. Их карма — научиться отпускать контроль, перестать жить только ради достижения целей и научиться принимать помощь.
♓ Рыбы
Тяжелая карма: спасение других в ущерб себе
Рыбы часто живут чувствами других людей. Их нежная душа помнит старые обеты: служение, жертвенность, отказ от личного счастья. Поэтому они снова и снова выбирают страдания, впутываются в созависимые отношения и боятся сказать «нет». Их урок — научиться ставить границы, любить себя и не терять себя ради других.
♋ Рак
Тяжелая карма: борьба с прошлым и страхом потери
Раки несут память рода, семейные сценарии и неосознанные страхи. Они могут привязываться к тому, что давно себя исчерпало, из страха утраты и боли. В кармическом смысле они проходят уроки отпускания и исцеления детской боли. Им важно научиться строить внутреннюю безопасность, а не искать ее только во внешнем мире.