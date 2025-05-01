Знаки зодиака, которым в ближайшее время лучше не высовываться

Сцена манит, и вам трудно оставаться в тени, но в ближайшие недели чрезмерное внимание может обернуться не аплодисментами, а критикой. Особенно осторожно стоит вести себя в публичном пространстве и соцсетях — резонанс может быть неожиданным. Лучше сосредоточьтесь на себе и на своих целях, не нуждаясь в одобрении извне.