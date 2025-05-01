Знаки зодиака, которым в ближайшее время лучше не высовываться
Есть периоды, когда звезды нашептывают: «Сиди тихо и не рыпайся». Сейчас именно такой момент для некоторых знаков зодиака. Космос слегка напряжен, энергетика нестабильна, и не всем стоит пытаться заявить о себе громко. Лучше затаиться, прислушаться к интуиции — и переждать бурю.
♈ Овен
Вы привыкли идти напролом и добиваться своего, но сейчас это может вызвать лишь сопротивление и раздражение окружающих. Ваш напор в эти дни воспринимается как давление, даже если вы руководствуетесь лучшими побуждениями. Дайте себе время на перезагрузку — внутренняя работа сейчас будет гораздо эффективнее внешней активности.
♌ Лев
Сцена манит, и вам трудно оставаться в тени, но в ближайшие недели чрезмерное внимание может обернуться не аплодисментами, а критикой. Особенно осторожно стоит вести себя в публичном пространстве и соцсетях — резонанс может быть неожиданным. Лучше сосредоточьтесь на себе и на своих целях, не нуждаясь в одобрении извне.
♊ Близнецы
Вы умеете говорить красиво и убежденно, но сейчас ваши слова могут быть неправильно поняты или искажены. Даже самые безобидные комментарии могут вызвать волну недовольства или недоверия. Лучше временно отказаться от роли рассказчика и послушать других. Период наблюдения поможет вам сохранить репутацию и нервы.
♍ Дева
Вам кажется, что без вашего вмешательства все развалится, но сейчас не время наводить порядок или критиковать. Ваши советы могут быть восприняты как придирки, даже если вы искренне хотите помочь. Отступите на шаг. Тишина и самоанализ принесут больше пользы, чем попытки контролировать происходящее.