Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 30 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня ваша крыша будет столь ненавязчива, что вы можете решить, что она отъехала. Не обольщайтесь, она при вас, это просто временное помутнение в сознании.
Телец
Плюньте на то, что вы "должны" делать (если, конечно, вас не расстреляют за это на месте) и займитесь тем, что вам делать хочется. Сегодня вы можете это себе позволить.
Близнецы
Сегодня на вас может напасть весьма занудливая особа, от которой будет на редкость трудно отделаться. Не планируйте на этот день ничего существенного, она (особа) скорее всего не даст осуществить задуманное.
Рак
Сегодня вы можете впасть в эгоцентризм. Недостаток уважения к мнению других людей приведет лишь к тому, что к вам станут относиться с предубеждением, несмотря на то, что к завтрашнему дню вы опять станете нормальным человеком.
Лев
Сегодняшний день может оказаться для вас чрезвычайно дорогостоящим. Спасти от этой напасти сможет вовремя подоспевшая дружеская помощь, так что неплохо бы заранее заручиться чьей-либо поддержкой.
Дева
Избегайте всего неизведанного и, в особенности, незнакомцев. Сегодня велики шансы быть обиженным.
Весы
Будьте осмотрительны в общении с окружающими. От того, как оно будет осуществляться сегодня, зависит слишком многое, чтобы позволить себе невзначай обидеть человека, к примеру, продемонстрировав свое превосходство.
Скорпион
Сегодня вы можете слегка сбиться с курса. Ничего особо страшного вам не грозит, это обернется лишь забавным приключением, которое, правда, может оказаться несколько дороговатым.
Стрелец
Вам придется столкнуться с проблемой выбора в таких масштабах, что вполне вероятным последствием может оказаться приступ депрессии. Не поддавайтесь ему, лучше оцените разнообразие.
Козерог
Сегодня вы будете душой компании, если, конечно, не предпочтете провести день в гордом одиночестве. Вы можете позволить себе нести любую чепуху, ваши слова лишь развеселят окружающих.
Водолей
Если вы не поторопитесь, вы можете упустить очень неплохой шанс. Фортуна не терпит нерешительности.
Рыбы
Сегодня вы не будете полностью контролировать ситуацию, хотя со стороны это будет выглядеть именно так. Возможно, вам придется заручиться поддержкой со стороны.