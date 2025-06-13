Фасад Резекненской больницы обновят на сумму почти 8 млн евро
Муниципальное ООО "Резекненская больница" реализует проект стоимостью 7,96 млн евро, в рамках которого будет обновлен и фасад здания больницы.
Как сообщили в медицинском учреждении, реализуемый в рамках Плана восстановления и устойчивости проект за счет высокой степени готовности стал одним из первых в этом году, который мог претендовать на дополнительное финансирование. Учреждению удалось привлечь средства и на восстановление фасада, в результате чего значительно возрос бюджет проекта - до 7,96 млн евро.
Почти 5 млн евро дополнительного финансирования значительно ускорят строительные работы, которые вначале планировалось проводить поэтапно. Больница заключила договор с Jēkabpils PMK, что позволит завершить обновление здания больницы менее чем за год.
Как отметили в больнице, в рамках проекта реализуются различные строительные работы, а на обновление фасада будет направлено более 3 млн евро. Здание больницы, которое было построено в 1985 году, получит не только новый облик, но и станет значительно энергоэффективнее, что позволит вдвое сократить потребление тепла.