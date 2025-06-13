Фасад Резекненской больницы обновят на сумму почти 8 млн евро

Как сообщили в медицинском учреждении, реализуемый в рамках Плана восстановления и устойчивости проект за счет высокой степени готовности стал одним из первых в этом году, который мог претендовать на дополнительное финансирование. Учреждению удалось привлечь средства и на восстановление фасада, в результате чего значительно возрос бюджет проекта - до 7,96 млн евро.