О чем им лучше не говорить: эмоциональные триггеры каждого знака зодиака

Триггер: Нарушение его зоны комфорта

Тельцы болезненно воспринимают вторжение в их личное пространство — физическое, эмоциональное и финансовое. Попытки «перестроить» его жизнь или распорядиться его вещами — верный путь к холодной войне.

Не говорите: «Почему ты снова на одном месте, тебе не скучно так жить?»