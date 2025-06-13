Иран запустил по Израилю сотни баллистических ракет: 41 человек пострадал
Иран запустил сотни баллистических ракет по Израилю. Ранее верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи в телеобращении пообещал "суровое наказание" Израилю за атаки по территории страны.
В 9 вечера Служба тыла выпустила экстренное сообщение, призвав граждан по всех районах Израиля находиться в непосредственной близости от укрытий. Вечером из Ирана были зафиксированы два пуска баллистических ракет, однако не все они были отражены. Из Израиля поступают сообщения о взрывах в небе нед Тель-Авивом, Хайфой и Иерусалимом. Часть ракет прорывается через систему ПВО, видно на записях с места событий.
Израильские СМИ сообщают, что было выпущено более 150-300 ракет. Предварительные и пока неподтвержденные сообщения о десятках прилетов. Размер ущерба пока неизвестен. Сообщается о 41 пострадавшем.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац: "Иран пересек красные линии, осмелившись выпустить ракеты по населенным районам Израиля. Мы продолжим защищать граждан Израиля и проследим за тем, чтобы режим аятолл заплатил очень высокую цену за свои преступные действия".
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Израиль нанес удары по ядерным объектам в Иране. В ответ Иран запустил сотню дронов по Израилю.