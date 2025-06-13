Иран запустил по Израилю сотни баллистических ракет: 41 человек пострадал

В 9 вечера Служба тыла выпустила экстренное сообщение, призвав граждан по всех районах Израиля находиться в непосредственной близости от укрытий. Вечером из Ирана были зафиксированы два пуска баллистических ракет, однако не все они были отражены. Из Израиля поступают сообщения о взрывах в небе нед Тель-Авивом, Хайфой и Иерусалимом. Часть ракет прорывается через систему ПВО, видно на записях с места событий.