Иран запустил по Израилю сотни баллистических ракет: 41 человек пострадал
фото: AP/Scanpix
Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» перехватывает ракеты над Тель-Авивом, Израиль, в пятницу, 13 июня 2025 года.
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Иран запустил по Израилю сотни баллистических ракет: 41 человек пострадал

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Otkrito.lv

Иран запустил сотни баллистических ракет по Израилю. Ранее верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи в телеобращении пообещал "суровое наказание" Израилю за атаки по территории страны.

В 9 вечера Служба тыла выпустила экстренное сообщение, призвав граждан по всех районах Израиля находиться в непосредственной близости от укрытий. Вечером из Ирана были зафиксированы два пуска баллистических ракет, однако не все они были отражены. Из Израиля поступают сообщения о взрывах в небе нед Тель-Авивом, Хайфой и Иерусалимом. Часть ракет прорывается через систему ПВО, видно на записях с места событий.

Израильские СМИ сообщают, что было выпущено более 150-300 ракет. Предварительные и пока неподтвержденные сообщения о десятках прилетов. Размер ущерба пока неизвестен. Сообщается о 41 пострадавшем.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац: "Иран пересек красные линии, осмелившись выпустить ракеты по населенным районам Израиля. Мы продолжим защищать граждан Израиля и проследим за тем, чтобы режим аятолл заплатил очень высокую цену за свои преступные действия".

фото: AFP/Scanpix
Огонь и дым поднимаются из здания, предположительно пораженного ракетой, выпущенной из Ирана, в центре Тель-Авива.
Огонь и дым поднимаются из здания, предположительно пораженного ракетой, выпущенной из Ирана, в центре Тель-Авива.

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