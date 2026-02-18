Хочешь согреться на железнодорожной станции? Плати 40 центов и иди в туалет

Когда мартовское солнце и весна уже на горизонте, выяснилось, что пассажирский перевозчик все же приступил к переговорам с LDz о возможности открыть на отдельных станциях залы ожидания сезонно - в холодный период - если это будет технически возможно и экономически обоснованно. Содержать помещения с очень низким пассажиропотоком в течение всего года, по мнению пассажирского перевозчика, было бы несоразмерно вкладываемым финансовым ресурсам. Но каковы же эти затраты по сравнению с другими вложениями в железнодорожную инфраструктуру, которые не прекращаются? Раскрыть это представительнице Vivi не позволено. Возможно, ей это и неизвестно, а возможно, просто стыдно раскрывать.