Как на самом деле работает аэропорт зимой: диспетчер из Риги раскрыл то, чего пассажиры не видят
Эта зима в Рижском аэропорту до сих пор была довольно спокойной. Конечно, метели создают дополнительную работу и для служб, обслуживающих взлетно-посадочные полосы, и для диспетчеров, а при сильном снегопаде рейсы могут задерживаться. Но наши авиационные специалисты к таким условиям привыкли и справляются, сказал в передаче Латвийского радио «Zināmais nezināmajā» диспетчер Рижского аэропорта Ренарс Бернанс.
Северные пилоты привыкли к снегу
«В работе диспетчера погода влияет самым прямым образом. Мы абсолютно каждому самолету, который садится или взлетает в аэропорту, сообщаем направление и скорость ветра, видимость — если это существенно, — а также другие факторы, которые могут повлиять на полет», — рассказал Бернанс.
Например, при сильном морозе пилотам нужно передавать информацию об атмосферном давлении, высоте полета и рассчитывать поправки по давлению, потому что холодный воздух плотнее, и самолет фактически может находиться ниже, чем при стандартной атмосфере.
«Обучаясь на диспетчеров, мы изучаем и метеорологию. Можно даже сказать, что каждый авиадиспетчер в каком-то смысле еще и метеоролог, а некоторые из нас даже получили сертификаты метеорологов, чтобы работать в таких аэропортах, где метеоролога нет на месте», — отметил диспетчер.
То есть погода в авиации — крайне важный элемент. Говоря о ее влиянии именно на Рижский аэропорт, Бернанс признал, что бывает по-разному, но в целом Рижский аэропорт довольно спокойный, сообщает LSM.lv.
Тому, что в аэропорту чаще бывает снег, помимо прочего способствует и расположение у моря. Зимой влажные воздушные массы с Рижского залива, особенно при северных ветрах, сносятся в сторону аэропорта, образуя дополнительные снежные облака. При этом в Рижском аэропорту достаточно техники и профессиональных сотрудников, способных достаточно быстро очищать полосы от снега, а пилоты готовы к зимним условиям работы.
«Наши пилоты к снегу привыкли больше, чем пилоты южных стран. Турки, например, прилетая, заметно медленнее рулят — потому что боятся снега и льда», — рассказал Бернанс.
Благоприятное направление ветра
Диспетчер отметил: если к Латвии приближается (или уже началась) типичная осенне-зимняя буря, а у вас запланирован вылет, поводов для сильного волнения обычно нет — именно для вылетов из Рижского аэропорта такие ветра относительно безвредны и редко существенно влияют на движение или создают угрозы.
«Мне и друзья звонят и спрашивают — смогу ли я завтра вылететь, услышав в новостях, что будет сильный ветер. Но здесь важно направление ветра. Роза ветров у нас в Латвии, в Риге, такая, что чаще всего дует юго-западный ветер — это не чистый боковой ветер. Он дует как бы навстречу и немного сбоку, и это приемлемо», — объяснил он.
Гораздо критичнее, когда ветер дует прямо сбоку: тогда он как бы пытается «сдуть» самолет с полосы. Однако в Рижском аэропорту боковой ветер — сравнительно редкое явление, и чаще он мешает при посадке, а не при взлете.
«При взлете это, по сути, не такая большая проблема — тогда ветер должен быть очень сильным. Зимой большие проблемы вызывают сильные метели. Тогда может случиться, что полосу нужно чистить. Это не значит, что вылететь нельзя, но возникают задержки, потому что нужно время, чтобы очистить полосу. Иногда это может занять даже полчаса. Если утром в течение часа хотят вылететь, например, 20 самолетов — представьте, какая очередь образуется», — сказал диспетчер.
Кроме того, если метель не прекращается, после очистки иногда успевают вылететь лишь примерно пять самолетов — и затем снова приходится тратить полчаса на повторную очистку полосы от снега. «Метель и снег вызывают задержки, но чтобы начался полный [коллапс], когда из-за метеоусловий самолеты вообще не могут вылетать, нужна туманность — когда видимость ниже 200 метров. Тогда фактически нельзя ни садиться, ни вылетать. Но я не помню в своей практике, когда такое было в последний раз», — рассказал Бернанс.