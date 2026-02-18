Как на самом деле работает аэропорт зимой: диспетчер из Риги раскрыл то, чего пассажиры не видят

Кроме того, если метель не прекращается, после очистки иногда успевают вылететь лишь примерно пять самолетов — и затем снова приходится тратить полчаса на повторную очистку полосы от снега. «Метель и снег вызывают задержки, но чтобы начался полный [коллапс], когда из-за метеоусловий самолеты вообще не могут вылетать, нужна туманность — когда видимость ниже 200 метров. Тогда фактически нельзя ни садиться, ни вылетать. Но я не помню в своей практике, когда такое было в последний раз», — рассказал Бернанс.