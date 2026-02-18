"Раньше по воскресеньям у нас были идеальные утра с блинчиками": Эвика Силиня делится подробностями семейной жизни

Сыновья Силини увлечены футболом, и один из них сейчас продолжает спортивную карьеру в Хорватии. Этот важный шаг был сделан всего через шесть месяцев после её вступления в должность. Политик признаёт, что напряжённый рабочий график не всегда позволяет быть свидетелем достижений детей, и эмоционально это непросто. Вспоминая момент, когда нужно было принять решение об отъезде сына за границу, она говорит: «Понятно, что не существует идеального времени, чтобы всё спокойно обсудить и взвесить — решения приходится принимать быстро. В нашей семье обычно более сложные решения принимаю я».