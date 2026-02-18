"Раньше по воскресеньям у нас были идеальные утра с блинчиками": Эвика Силиня делится подробностями семейной жизни
Актёр Андрис Буллис в рамках шоу "Slavenības. Bez filtra" отправился в гости к главе правительства Эвике Силине. Цель их беседы — показать грани личности политика, которые обычно остаются за кадром: повседневную жизнь женщины, матери и супруги.
Говоря о том, каким она представляет идеальный выходной, премьер-министр Эвика Силиня подчёркивает простые ценности: «Хорошо выспаться, спокойно проснуться и встретиться с семьёй. Раньше по воскресеньям у нас были идеальные утра с блинчиками, теперь их чаще пекут дети. Обязательно выйти на прогулку с собакой. Спокойное воскресенье — вот это был бы идеальный день».
Сыновья Силини увлечены футболом, и один из них сейчас продолжает спортивную карьеру в Хорватии. Этот важный шаг был сделан всего через шесть месяцев после её вступления в должность. Политик признаёт, что напряжённый рабочий график не всегда позволяет быть свидетелем достижений детей, и эмоционально это непросто. Вспоминая момент, когда нужно было принять решение об отъезде сына за границу, она говорит: «Понятно, что не существует идеального времени, чтобы всё спокойно обсудить и взвесить — решения приходится принимать быстро. В нашей семье обычно более сложные решения принимаю я».
Отвечая на ироничное замечание Булиса о роли мужа в принятии решений, премьер пояснила, что вопросы спорта находятся в его ведении: «Конечно. За спорт отвечает он — он в этом лучше разбирается. На мой взгляд, он настоящий тренер наших сыновей. Я больше комментатор, но я и мама. С четырёхлетнего возраста сына почти все выходные мы проводили на футбольном поле».
На вопрос о методах воспитания Силиня отметила, что её подход со временем изменился: «Наверное, об этом лучше спросить детей. Когда они были маленькими, я была строже. Сейчас, возможно, всё наоборот. Поскольку я не так часто бываю дома, хочется быть более ласковой и чуткой».
В разговоре также обсудили довольно редкое имя премьера — Эвика. По статистике, во всей стране насчитывается всего около сорока женщин с таким именем. Объясняя его происхождение, Силиня рассказала: «Его дала мне бабушка. Она была учительницей английского языка. Соседке дали имя Эвия, и мама тоже хотела назвать меня Эвией, но бабушка оказалась креативной — решила не давать такое же имя, как у соседки».
Во время экскурсии по зданию правительства Силиня показала зал, где обычно принимают иностранных дипломатов. Хотя помещение используется для представительских целей, у премьер-министра там есть личный уголок для восстановления спокойствия: «Когда мне нужно успокоиться или сосредоточиться, я обычно сажусь в одно конкретное кресло и стараюсь привести мысли в порядок».