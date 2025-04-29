Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 29 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня на вашу долю может выпасть участь, сходная с судьбой хозяина на большом и шумном балу. Придется потратить немало сил, чтобы убедиться, что всем весело, и развеселить особо тоскливых.
Телец
Вы думаете о ком-то, и этот кто-то полностью занимает вашу голову, не оставляя места для насущных проблем. Придется все-таки несколько потеснить этого монополиста.
Близнецы
Вы, возможно, нашли не лучший способ проявлять интерес к кому-то, и этот кто-то находится в состоянии легкого изумления и совершенно не понимает, что от него хотят. Будьте проще.
Рак
Сегодня ваш голос не будет самым громким. Лучше вовсе промолчать, чем бестолку напрягать связки.
Лев
Сегодня у вас будет настолько нетривиальная манера изъясняться, что ожидать понимания от окружающих бесполезно. Постарайтесь не звереть по этому поводу, виноваты то вы сами.
Дева
Чем жаловаться на судьбу, порадуйтесь лучше тому, что имеете. В противном случае вы рискуете упустить и этот повод. Не давайте никому советов, их сегодня не оценят.
Весы
Сколь бы странным это ни казалось, работу и удовольствие можно совместить, что вы сегодня и сделаете. Удачи!
Скорпион
Не говорите сегодня ничего, в чем вы не уверены совершенно железно. Ни в коем случае не заключайте пари.
Стрелец
Все, что вы сегодня будете делать - не серьезно. Так что, чтобы не особенно расстраиваться по этому поводу, лучше провести день в увеселениях.
Козерог
Сегодня в вашем доме могут произойти большие перемены, но их не случится, если вы не поучаствуете в процессе. Посему лучше проконсультироваться с домашними, прежде чем начинать что-то глобальное.
Водолей
Постарайтесь сегодня держаться подальше от больших скоплений людей. Особенно нежелательным является пребывание среди спортивных болельщиков. Велика вероятность несчастного случая.
Рыбы
Сегодня вы совершенно спокойно можете позволить себе расслабиться и не делать того, чего вам делать не хочется. Особо тяжких последствий ваша сегодняшняя ленность иметь не будет.