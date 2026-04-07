Латвийские фермеры не ждут в этом году хорошего урожая. В чем проблема?
Согласно данным опроса, проведенного Linas Agro и исследовательским центром Norstat, около пятой части (18%) латвийских фермеров указывают, что в этом году ожидают более высокий урожай, половина (50%) прогнозирует результат на уровне прошлого года, а 9% — худший.
В соседних странах фермеры настроены более оптимистично: в Литва 48% фермеров ожидают такой же урожай, как в прошлом году, а более четверти (26%) прогнозируют лучшие результаты. В Эстония 66% фермеров рассчитывают на более высокий урожай, чем годом ранее, тогда как 25% ожидают аналогичный результат.
"Эти данные подчеркивают существенные различия не только в климатических условиях, но и в сельскохозяйственных практиках и уровне инвестиций между странами Балтии. Осторожность латвийских фермеров может свидетельствовать как о влиянии предыдущего сезона, так и о большей неопределенности в отношении погодных колебаний и экономической ситуации. Несмотря на сложности прошлых сезонов, в регионах сохраняются позитивные, но сдержанные прогнозы урожая", - сообщает Linas Agro.
«Прошлый год ни в одной из стран Балтии не был благоприятным для фермеров — наблюдались как избыточные осадки, так и вымерзание посевов, а также распространение болезней и вредителей. В этом году зима была благоприятной для сельскохозяйственных культур — с небольшими морозами и достаточным снежным покровом, поэтому настроение у производителей зерновых более позитивное, и прогнозы урожая достаточно оптимистичны. Фермеры накопили значительный опыт и знания в области агротехнологий, однако прогнозы урожая во многом зависят от ряда факторов — выбора семенного материала, качества посева, осенних работ, а также состояния перезимовавших культур», — поясняет Linas Agro.
«Урожай уже не определяется только доступностью питательных веществ или выбранным сортом — все большую роль играет доступность воды в конкретный момент, резкие колебания влажности, периоды жары и способность растений переносить стресс. В таких условиях должны меняться и управленческие решения в хозяйствах. Если раньше основной упор делался на удобрения, защиту растений и технологии, то сейчас все большее значение приобретает качество семенного материала и выбор сорта. При этом следует отметить, что климатические колебания и геополитические условия делают прогнозирование реального потенциала урожая все более сложным, а это означает, что фермерам необходимо быть более гибкими и стратегическими в своих решениях — как в выборе культур, так и в управлении рисками», — добавляют эксперты компании.
