"Зеленый курс" завел не туда? Фермеры все громче говорят о цене ошибок Брюсселя

Вот что сказал глава "Крестьянского сейма" Юрис Лаздиньш, имеющий ферму площадью 15 000 га в Земгале: "Я сам буду сеять, хотя мне не нужно засевать значительную часть общей площади, около 100 га. Однако многие действительно не намерены сеять этой весной. Прошлая осень была очень тяжелой - влажной, и физически невозможно было добраться до поля для посева озимых культур. В результате большая часть осталась для летних культур, а у некоторых ферм площади, которые нужно засеять весной, увеличились до 40%. Учитывая, что в Видземе и Латгале третий год подряд наблюдаются серьезные проблемы с сельскохозяйственным производством из-за погодных условий, у многих фермеров закончились финансовые ресурсы и резервы. Уже в зимние месяцы эти фермы нашли решения с кредиторами, например, с Altum, как рефинансировать убытки, получить дополнительный оборотный капитал и т. д. Как-то им удалось все это собрать, чтобы составить бюджет фермы на этот год. Но теперь из-за конфликта на Ближнем Востоке все снова кардинально изменилось. Однако это не означает банкротство. Они не будут сеять культуры, оставят землю под паром, будут пытаться заключать новые соглашения. Искать другие источники финансирования для регулярных платежей, например, от леса".