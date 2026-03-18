"Лучше ничего не делать": почему латвийские фермеры на грани полного отказа от работы
Фермеры на грани: рост цен на топливо и удобрения заставляет хозяйства задуматься о полной остановке работы. Эта весна может решить судьбу целой отрасли в Латвии.
Из-за высоких цен на топливо часть фермеров сомневается, стоит ли в этом году работать, заявил в среду в интервью программе TV3 «900 секунд» председатель правления объединения Крестьянский сейм Юрис Лаздиньш.
Он отметил, что если весной природа благоприятна для сельского хозяйства, то другие условия создают сложности. В частности, Лаздиньш указал, что с начала войны на Ближнем Востоке резко выросли цены на энергоресурсы, а топливо вместе с минеральными удобрениями составляет до 40% от общих производственных затрат, что повлияет на всю отрасль.
Также председатель правления Крестьянского сейма подчеркнул, что есть фермеры, которые задумываются, стоит ли вообще что-то делать в этом году. «Эта весна станет индикатором того, в каком направлении пойдут хозяйства, так как они действительно рассматривают вариант ничего не делать. Если последние три года отрасль приносила убытки, возможно, лучше действительно ничего не делать. Ищутся альтернативы. Конечно, это не так просто для хозяйств с кредитными обязательствами», — сказал Лаздиньш.
При этом он добавил, что визуально весна в Латвии в этом году очень хорошая, учитывая, какой была зима. «Сейчас ситуация хорошая. Конечно, не везде и не во всех регионах», — отметил он.
Объединение Крестьянский сейм — сельскохозяйственная организация, основанная в 1999 году. Ее цель — поддержка сельского хозяйства и садоводства Латвии, содействие стабильному и устойчивому развитию. В объединение входят 800 хозяйств по всей стране.