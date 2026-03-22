"Это цвет от долларов": латвийский экономист раскрыл суть так называемого "зеленого курса"
"Зеленый курс" — это не про экологию, а про деньги и перераспределение рынков, считает экономист Айварс Стракшас. По его мнению, за громкими лозунгами скрывается бизнес и сомнительная эффективность решений.
Экономист, предприниматель и бывший член правления государственной компании Latvijas dzelzceļš Айварс Стракшас в интервью «nra.lv TV sarunas» резко раскритиковал так называемый «зелёный курс», заявив, что он далёк от реальной заботы об окружающей среде.
По его словам, за экологической риторикой скрываются экономические интересы.
«Там зеленый цвет — только от долларовых банкнот, потому что это бизнес», — заявил Стракшас.
Экономист убеждён, что речь идет о перераспределении финансовых потоков и рынков, а не о защите природы. «Вся эта "зеленая" политика — это про передел бизнеса, про перераспределение денег, но никак не про экологию», — подчеркнул он.
В качестве примера в разговоре был приведен парадокс с электротранспортом. Ведущий отметил, что в одном из самоуправлений закуплены электробусы, однако зимой их система отопления работает на дизельном топливе, что вызывает вопросы о реальной «экологичности» таких решений.
Стракшас считает, что при анализе полного производственного цикла подобные инициативы выглядят сомнительно:
«Конечно, ничего "зеленого" там нет, если посмотреть на весь цикл производства — что происходит до и после. Это просто абсурд», — сказал он.
Он также напомнил, что президент США Дональд Трамп называл «зеленый курс» авантюрой и даже «величайшей аферой века». По мнению Стракшаса, если рассматривать вопрос с точки зрения логики, бизнеса и физики, такая оценка небезосновательна.