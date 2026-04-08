Ночной автобус в аэропорт Риги начнет работу уже в этом месяце
Чтобы обеспечить пассажирам возможность добираться в международный аэропорт "Рига" и обратно в ночные часы, с 18 апреля начнет работу ночной автобусный маршрут N22 "Центр–Аэропорт", сообщила руководитель отдела общественных отношений Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Новый ночной автобус будет курсировать каждую ночь с интервалом в один час. От остановки Stacijas laukums, расположенной на улице Марияс, транспорт будет отправляться в 0.00, 1.00, 2.00, 3.00 и 4.00. В свою очередь, от аэропорта в направлении центра автобус будет отправляться в 0.30, 1.30, 2.30, 3.30 и 4.30.
На участке от центра города до аэропорта ночной автобус будет следовать по обычному маршруту автобуса №22 и останавливаться на тех же остановках. В компании отмечают, что на всех остановках транспорт будет останавливаться только по требованию пассажиров.
Стоимость проезда и применяемые скидки на маршруте N22 будут такими же, как и на других маршрутах Rīgas satiksme. Также пассажиры смогут приобрести билет у водителя, расплатившись банковской картой.
В связи с введением маршрута N22 будут внесены изменения и в расписание обычного автобуса №22. В дальнейшем последний рейс с улицы Абренес в аэропорт будет в 23.30, а из аэропорта в сторону улицы Абренес — в 0.10. Также предусмотрены небольшие изменения в отдельных отправлениях автобуса №22 в выходные дни.