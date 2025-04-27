Не только Гауя и Кемери: малоизвестные природные места для прогулок, где нет толп людей

Эзериня пояснила, что четыре латвийских национальных парка являются популярными направлениями, где наряду с очень известными природными объектами есть и другие красивые, но не такие известные и менее посещаемые людьми места. Наибольшее разнообразие туристических объектов и более высокое количество посещений отмечаются в Национальном парке Гауя, особенно в окрестностях Сигулды. Однако помимо пещер, в Национальном парке Гауя стоит осмотреть разнообразные горные породы и обнажения скал, сформировавшиеся за миллионы лет: скалы Личу-Ланьгю и Эрглю, утес Сиетиньиезис и разнообразные обнажения горных пород на лодочных маршрутах на берегах Гауи, советует Эзериня.