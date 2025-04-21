Знаки судьбы: каким знакам зодиака предсказан ранний конец жизни

Риск, свобода и авантюры — кредо Стрельца. Он может переоценивать свои силы, не следить за телом и слишком полагаться на удачу. А ещё — легкомысленно относиться к медицинским обследованиям. Иногда все заканчивается внезапно, и именно потому, что "не было времени подумать об этом".