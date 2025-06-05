Опасная поездка: в Эстонии туристы перевозили ребенка в багажнике автомобиля

Проезжавший мимо велосипедист увидел, как около одной из гостиниц в Пярну кладут человека в багажник автомобиля, и сообщил об этом в центр тревоги, сообщила в четверг BNS пресс-служба Ляэнеской префектуры. Полиция быстро отреагировала на сообщение и начала поиски транспортного средства - проверила место происшествия, проверила записи близлежащих камер и различные соответствующие описанию транспортные средства.