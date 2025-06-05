Опасная поездка: в Эстонии туристы перевозили ребенка в багажнике автомобиля
В Эстонии туристы поместили ребенка в багажник автомобиля из-за нехватки мест в салоне. Это произошло во вторник в Пярну.
Проезжавший мимо велосипедист увидел, как около одной из гостиниц в Пярну кладут человека в багажник автомобиля, и сообщил об этом в центр тревоги, сообщила в четверг BNS пресс-служба Ляэнеской префектуры. Полиция быстро отреагировала на сообщение и начала поиски транспортного средства - проверила место происшествия, проверила записи близлежащих камер и различные соответствующие описанию транспортные средства.
Благодаря сотрудничеству с владельцем гостиницы полиции удалось установить личности людей и связаться с ними. Выяснилось, что никто не был лишен свободы. Это были туристы, которые хотели отправиться в путешествие. Поскольку людей было больше, чем вмещал пятиместный автомобиль, одного ребенка решили поместить в багажник.
Полиция подчеркивает, что багажник не предназначен для перевозки людей. В автомобиле можно ездить только в специально отведенных местах и с использованием надлежащих средств безопасности — взрослый должен быть пристегнут ремнем безопасности, а для детей нужно использовать специальное устройство безопасности, соответствующее их весу и росту.