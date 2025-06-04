Берут стиральный порошок и молоко, а не шоколад и шампанское - 80% людей в Латвии охотятся за скидками

Также ожидается, что реклама станет еще более персонализированной, поскольку потребители часто отказываются от покупок из-за переизбытка выбора. ИИ, анализируя профиль конкретного покупателя, сможет сразу сузить выбор до наиболее подходящих ему товаров. «Латвийские покупатели очень внимательно следят за ценами, и ритейлерам нужно быстро адаптироваться к этой реальности. Мы однозначно движемся в сторону технологий, которые позволяют магазинам реагировать в реальном времени и предлагать умные, персонализированные предложения именно там, где принимается решение — в магазине», — говорит руководитель StrongPoint в Латвии и Эстонии Угис Зачс.