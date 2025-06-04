Берут стиральный порошок и молоко, а не шоколад и шампанское - 80% людей в Латвии охотятся за скидками
Как и в других странах, в Латвии основной фактор при выборе покупок — это цена. Однако, в отличие от других стран, где люди по акциям покупают в основном продукты для удовольствия — например, шоколад, игристое вино, замороженную пиццу, — в Латвии по скидкам часто приобретаются товары первой необходимости, такие как стиральный порошок или молочные продукты.
В целом в Латвии в прошлом году по акционным предложениям было продано 36% от общего оборота товаров, и 80% потребителей страны являются так называемыми «охотниками за скидками». При этом, кроме цены, на выбор потребителей влияют и другие факторы. «Наши покупатели — охотники за акциями, но одновременно их покупки обдуманные и рациональные. Потребители знают свои желания и реализуют их в процессе покупок», — отметила представитель компании NielsenIQ Анда Далиня на конференции Baltic Retail Forum, организованной компанией StrongPoint, специализирующейся на умных решениях для ритейла.
Она сообщила, что в среднем латвийские потребители посещают 4–5 магазинов в месяц, но их лояльность к конкретным брендам низкая — при появлении выгодного предложения они легко переходят к другим торговым точкам. Хотя цена остается главным критерием, для покупателей также важны бренд, полезность продукта, его местное происхождение и качество.
Несмотря на сохраняющуюся в мире экономическую неопределенность, покупательная способность как в Латвии, так и в мире постепенно стабилизируется.
Согласно исследованиям NielsenIQ, именно магазин остается местом, где можно наиболее эффективно повлиять на выбор покупателя. Поэтому в будущем технологии будут развиваться в сторону персонализированных предложений и информации о скидках, предоставляемых покупателю прямо в магазине.
Эксперты прогнозируют развитие цифровых и все более персонализированных решений в области маркетинга и рекламы. К примеру, актуальные предложения смогут отображаться на планшетах, прикрепленных к тележкам, где покупатель сможет авторизоваться под своим профилем, или в мобильных приложениях магазинов.
«Искусственный интеллект (ИИ), анализируя данные, сможет выявлять тех потребителей, которые действительно готовы совершить покупку. Сейчас одна из главных проблем маркетинга в ритейле — это трата ресурсов на тех клиентов, кто на самом деле ничего не собирается покупать. ИИ будет все лучше распознавать поведенческие модели, ведущие к покупке, и направлять конкретные предложения именно этим людям», — объяснил представитель компании iToDEV Линас Дабулскис.
Также ожидается, что реклама станет еще более персонализированной, поскольку потребители часто отказываются от покупок из-за переизбытка выбора. ИИ, анализируя профиль конкретного покупателя, сможет сразу сузить выбор до наиболее подходящих ему товаров. «Латвийские покупатели очень внимательно следят за ценами, и ритейлерам нужно быстро адаптироваться к этой реальности. Мы однозначно движемся в сторону технологий, которые позволяют магазинам реагировать в реальном времени и предлагать умные, персонализированные предложения именно там, где принимается решение — в магазине», — говорит руководитель StrongPoint в Латвии и Эстонии Угис Зачс.
«Неважно, используем ли мы ИИ или онлайн-устройства — цель одна: сделать процесс покупок более подходящим и эффективным для клиента. Электронные ценники на полках — яркий пример: они не только снижают необходимость ручного труда и исключают ошибки в ценах, но и позволяют мгновенно обновлять цены и быстро реагировать на предложения или изменения на рынке», — добавил представитель StrongPoint.