Мнение: украинская спецоперация "Паутина" - именно то давление, какое должна испытывать Россия
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене говорит, что украинская операция «Паутина», в ходе которой было уничтожено немалое количество российских военных самолетов, — это именно то давление, которое Россия должна почувствовать на мирных переговорах.
Довиле Шакалене сказала это в среду на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе. «Россия была и останется долгосрочной угрозой. Очевидно, что агрессор не заинтересован в реальных переговорах и мире. Поэтому необходимо не только поддерживать и усиливать поддержку Украины, но и предпринимать более решительные действия союзников в отношении России. Невероятно успешная украинская операция «Паутина» — это именно то давление, которое необходимо испытать России, чтобы изменить отношение Путина к переговорам», — заявила литовский министр.
В ходе встречи она подчеркнула необходимость ускорения предоставления помощи Украине и необходимость принятия более решительных действий против России. С украинскими представителями обсуждались критические потребности вооружения украинской армии. Министр также приветствовала решение Германии снять ограничения на дальность поставляемого в Украину оружия. «Такое решение позволит Украине более эффективно защищать себя и сдерживать противника. Это пример того, как должны действовать союзники, чтобы добиться реального изменения поведения России», — отметила Шакалене.
С начала войны Литва оказала Украине военную поддержку на сумму 850 млн евро. Общая долгосрочная помощь Литвы Украине превысила полтора миллиарда евро.