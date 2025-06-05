Мнение: украинская спецоперация "Паутина" - именно то давление, какое должна испытывать Россия

Довиле Шакалене сказала это в среду на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе. «Россия была и останется долгосрочной угрозой. Очевидно, что агрессор не заинтересован в реальных переговорах и мире. Поэтому необходимо не только поддерживать и усиливать поддержку Украины, но и предпринимать более решительные действия союзников в отношении России. Невероятно успешная украинская операция «Паутина» — это именно то давление, которое необходимо испытать России, чтобы изменить отношение Путина к переговорам», — заявила литовский министр.