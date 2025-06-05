Вороне все равно, вписывается мусорник в городскую среду или нет.
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В центре Риги установят новые мусорники. Общая стоимость проекта - сто тысяч евро
В начале июня в общественном транспорте, находящемся в историческом центре Риги и его охранной зоне, началась замена старых квадратных бетонных урн, сообщили в Управлении внешних коммуникаций Рижской думы
Как информирует управление, в общей сложности планируется установить более 200 новых функциональных урн, которые, по мнению городских чиновников, "гармонично впишутся в городскую среду".
"Новые урны будут закрытого типа, с объемом 150, 100 и 75 литров — в зависимости от загруженности конкретной остановки. Сначала замена будет происходить в историческом центре Риги и его охранной зоне, но со временем охватит все остановки в городе. На замену урн инвестировано 106 979 евро", - сообщает управление.