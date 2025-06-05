В центре Риги установят новые мусорники. Общая стоимость проекта - сто тысяч евро

"Новые урны будут закрытого типа, с объемом 150, 100 и 75 литров — в зависимости от загруженности конкретной остановки. Сначала замена будет происходить в историческом центре Риги и его охранной зоне, но со временем охватит все остановки в городе. На замену урн инвестировано 106 979 евро", - сообщает управление.