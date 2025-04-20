Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 20 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вас могут здорово огорчить. Если от расстройства все начнет валится из рук, просто спокойно сядьте и тихонько подождите хорошей новости.
Телец
Что бы ни случалось вокруг вас, сегодня вам ничто не сможет испортить настроения. В личной жизни этот день будет очень хорош, а в сравнении с этим все остальное - такие пустяки!
Близнецы
Сегодня основным стержнем, на котором будет держаться вся конструкция дня, должна стать крепкая дружба. Обратитесь к друзьям за помощью сразу, как только проблема возникнет, и она разрешится в считанные минуты.
Рак
Сегодня можете быть сколь угодно эксцентричны, но извольте при этом удерживаться в рамках приличий. Будьте особо вежливы с соседями, они могут доставить вам массу неприятностей, если найдут для этого повод.
Лев
Сегодня роль первой скрипки, сколь бы огорчительно это для вас ни звучало, вам принадлежать не будет. Не стоит за нее бороться, вы только испортите себе репутацию.
Дева
Возможно, вы считаете, что сделали все, что могли. Отнюдь - сегодня у вас еще есть возможность добавить к содеянному еще один небольшой, но значимый штрих, который придаст произведению вашего труда законченность и изящество.
Весы
Сегодня для вас не будет ничего невозможного. Правда, вы рискуете потратить слишком много времени на любование собственным могуществом. Если вам удастся сократить этот процесс, то, вполне вероятно, что день будет продуктивным.
Скорпион
Сколько можно ныть, жалуясь на жизнь? Посмотрите на цветы, послушайте птиц - все лучшее времяпрепровождение. А там, глядишь, и лучше станет.
Стрелец
Чем чаще вы будете повторять что-то, тем более понятно и близко это будет звучать. Используйте этот эффект и вы добьетесь своего уже сегодня.
Козерог
Этот день просто необходимо отдать романтическим похождениям. Эффект будет незабываемым.
Водолей
Если вы желаете быть в центре внимания, придется приложить к этому немало усилий. Сегодня вас упорно не будут замечать, а мнением вашим не будут считаться. Лучше пока и не высовываться.
Рыбы
Сегодня вы можете быть вовлечены в какое-то крупное событие. Если возможно, этого лучше попытаться избежать, ибо, хотя новые переживания и развеют скуку, их может оказаться слишком много.