Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 19 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам понадобится свобода. Возможно, по этому случаю вы решите оставить занимаемые позиции. Но если соберетесь жечь мосты, сперва подумайте - а вдруг пригодятся.
Телец
Прежде чем отправляться в путешествие по неизведанным мирам, постарайтесь завершить все имеющиеся неотложные дела, ибо времени оно может занять больше, чем вы предполагаете.
Близнецы
Если вы не состоянии выполнять собственные обязательства - какое право вы имеете требовать обязательности от других? Проявите желание и способность отвечать за свои слова, и все станет проще, в том числе и для вас.
Рак
Сегодня окружающий мир может показаться вам странноватым, вы же, в свою очередь, покажетесь чудаком окружающему миру. Кто-то из вас изменится, кто - выяснится ближе к вечеру.
Лев
Позвольте себе побыть щедрым. Небольшие затраты сегодня могут принести вам большую пользу в обозримом будущем. Или в необозримом.
Дева
Чем выше вы ростом, тем чаще вам придется кланяться, входя в двери. Об этом стоит помнить, стремясь подрасти еще и еще. Не слишком ли быстро вы двигаетесь?
Весы
Сегодня вы будете целиком погружены в собственные мысли и действия, и никакие внешние раздражители никакого воздействия на вас оказать не смогут. Разве что, случится что-то уж совсем неординарное. Этого, однако, произойти не должно.
Скорпион
Сегодняшний день не из тех, которые можно без особого сожаления потратить впустую. Нынче вам будет предоставлено огромное количество разнообразных возможностей, и упустить их было бы непростительным расточительством.
Стрелец
Чем энергичнее вы начнете этот день, тем больше удовольствия он вам принесет. Пассивный отдых сегодня вам противопоказан.
Козерог
Придется поступиться рядом амбиций, дабы не переживать слишком больших разочарований. Сегодня стоит быть пессимистом - сэкономите массу нервной энергии.
Водолей
Сегодня очень важны будут полезные связи. Если вы знакомы с имяреком - считайте, день удался.
Рыбы
Дайте слово своему здравому смыслу - он давно хочет высказаться. Выслушайте, скажите "да-да, конечно" и поступите по-своему.