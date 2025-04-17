Вовсе не место для сушки белья: латвийцы начинают превращать балконы в маленькие оазисы

"Опрос показал, что 27% жителей Латвии уже выращивают на своих балконах декоративные растения и овощи. Более того, растения и цветы становятся основным выбором латвийцев (49%), когда они задумываются об обустройстве балкона. Зеленые насаждения ценятся за то, что они улучшают окружающее пространство, создавая ощущение близости к природе и обеспечивая при этом уединенность. Все чаще в горшках на балконе люди выращивают не только цветы, но и различные овощи и пряные травы. Ожидается, что эта тенденция будет развиваться и дальше, открывая большой потенциал для превращения балконов в маленькие ботанические сады", – говорит дизайнер.