Вовсе не место для сушки белья: латвийцы начинают превращать балконы в маленькие оазисы
Опрос показал, что интерес латвийцев к благоустройству балконов довольно высок – 39% жителей планируют в этом сезоне в той или иной степени обновить свои балконы. И это можно сделать без особых затрат!
Недавний опрос показал, что значительная часть домохозяйств все еще использует их в основном для сушки белья (39%) или хранения вещей (28%). Тем не менее двое из пяти жителей используют балконы также для проведения досуга, например, для чтения или наслаждения чашечкой кофе. Эксперт по дизайну интерьеров отмечает, что у латвийцев есть еще много возможностей более полноценно использовать балконы – они могут увеличить жилое пространство, обеспечив дополнительное место для отдыха, общения с семьей или занятий любимым хобби.
Руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус отмечает, что преобразить балкон или террасу легко можно при помощи продуманных и гибких решений, часто не требующих значительных затрат.
Как создать уютный балкон: основные элементы
Многие балконы имеют небольшие размеры, поэтому часто превращаются в место для хранения вещей, так как считается, что маленькое пространство невозможно сделать по-настоящему комфортным или функциональным. Однако, как отмечает дизайнер интерьеров, даже маленькие балконы таят в себе удивительный потенциал.
Дизайнер советует начинать оформление балкона и выбор мебели для него с учетом пропорций пространства. Так как многие балконы длинные и узкие, особенно хорошо в интерьер впишутся высокие и узкие стеллажи, позволяющие максимально использовать высоту стен. На верхних полках можно разместить цветочные горшки, а на нижних хранить в ящиках с крышками различные вещи. Также отличным решением для небольших балконов станут складные столы и стулья и мебель с минималистичным дизайном, позволяющая эффективно использовать доступное пространство.
"Оформить балкон поможет и его разделение на функциональные зоны. В одной части можно установить складную сушилку для белья, которую легко убрать при необходимости, когда она не используется, а другую часть использовать как зону комфорта, обустроив уютный уголок со светодиодными гирляндами для вечернего отдыха", – отмечает дизайнер.
При выборе мебели для балкона он рекомендует отдавать предпочтение изделиям, которые предназначены для открытых пространств, так как это поможет максимально продлить срок их службы. "Однако для застекленных балконов подойдет и обычная комнатная мебель. Главное – избегать перегрузки пространства, ведь излишняя загроможденность снижает уровень комфорта и эстетики", – говорит Дариус Римкус.
Как подчеркивает дизайнер, если считать балкон естественным продолжением жилого пространства, важно уделить внимание также текстилю – коврики, яркие чехлы для подушек и пледы пастельных оттенков значительно повысят комфорт и визуальную привлекательность балкона, создав по-настоящему домашнюю атмосферу.
Набирающий популярность тренд – сад на балконе
В зависимости от размера, потребностей и творческого подхода балкон можно превратить в уютное место для летних завтраков, занятий йогой или посиделок теплым вечером. Однако особенно активно набирает популярность такой тренд, как сад на балконе.
Как отмечает дизайнер интерьеров IKEA, все чаще люди превращают свои балконы в маленькие зеленые оазисы, и эта тенденция становится популярной также в Латвии и других странах Балтии.
"Опрос показал, что 27% жителей Латвии уже выращивают на своих балконах декоративные растения и овощи. Более того, растения и цветы становятся основным выбором латвийцев (49%), когда они задумываются об обустройстве балкона. Зеленые насаждения ценятся за то, что они улучшают окружающее пространство, создавая ощущение близости к природе и обеспечивая при этом уединенность. Все чаще в горшках на балконе люди выращивают не только цветы, но и различные овощи и пряные травы. Ожидается, что эта тенденция будет развиваться и дальше, открывая большой потенциал для превращения балконов в маленькие ботанические сады", – говорит дизайнер.
По мере того как балконы становятся все более "зелеными", появляется возможность экспериментировать с расстановкой полок для растений, использовать разнообразные горшки и другие нестандартные решения. Кроме того, даже необходимые садовые инструменты могут украсить балкон, став его функциональными и эстетичными элементами, резюмирует Римкус.
Опрос по инициативе IKEA был проведен компанией Norstat в Латвии и других странах Балтии в марте и апреле этого года. В онлайн-опросе, который был посвящен благоустройству дома весной и домашним ритуалам, приняли участие 1000 человек в каждой стране.