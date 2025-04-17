Каким знакам зодиака надо срочно сдать анализы и почему
Астрология может быть не только способом лучше понять себя, но и сигналом к действию. Энергетика планет, особенно в периоды ретроградности и мощных соединений, напрямую влияет на самочувствие. У некоторых знаков зодиака сейчас может быть незаметный, но тревожный спад, который стоит проверить. Если вы узнаете себя – не откладывайте визит к врачу и сдачу анализов. Ваше тело подает сигналы – услышьте его.
♈ Овен
Обратите внимание на кровь, давление и гормоны.
Марс, ваш управитель, сейчас находится в напряженном аспекте, что может провоцировать скрытые воспаления и скачки давления. Овны часто переносят на ногах то, что давно пора было лечить. Сейчас важно исключить анемию, дефицит железа и гормональный дисбаланс. Особенно это касается женщин – сдайте анализы на щитовидку и уровень ферритина.
♋ Рак
Сделайте УЗИ органов малого таза, общий анализ мочи и биохимию крови.
Луна, управляющая вашим знаком, сейчас переживает не самый стабильный период. Это влияет на вашу водную систему: почки, мочевой пузырь, женское здоровье. Возможны отеки, усталость без видимой причины, скачки веса. Не игнорируйте даже легкий дискомфорт.
♍ Дева
Микробиом, желудочно-кишечный тракт и общее состояние иммунитета.
Девы часто загоняют себя в рамки "я просто устал", но именно вы наиболее подвержены психосоматике. Сдайте анализы на дисбактериоз, дефицит витамина D и уровень магния. Если вас мучает усталость, непереносимость пищи, проблемы с кожей – причина может быть глубже, чем вы думаете.
♑ Козерог
Анализы на щитовидную железу и сердечно-сосудистую систему.
Сатурн сейчас проверяет Козерогов на выносливость. Но даже самый стойкий организм не справится, если игнорировать сигналы. Обратите внимание на частоту пульса, усталость, сухость кожи, похолодание конечностей. Сдайте ТТГ, Т3, Т4 и ЭКГ – сейчас это не просто желательно, а необходимо.
♓ Рыбы
Печень, желчный пузырь и уровень сахара в крови под прицелом.
Рыбы склонны "зависать" в эмоциях и не замечать, как тело перегружено. Горечь во рту, тяжесть после еды, раздражительность могут быть признаками проблем с желчевыводящей системой. Также стоит проверить уровень глюкозы и ферментные показатели печени – особенно если в последнее время был стресс или "заедание" эмоций.