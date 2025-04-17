Каким знакам зодиака надо срочно сдать анализы и почему

Обратите внимание на кровь, давление и гормоны.

Марс, ваш управитель, сейчас находится в напряженном аспекте, что может провоцировать скрытые воспаления и скачки давления. Овны часто переносят на ногах то, что давно пора было лечить. Сейчас важно исключить анемию, дефицит железа и гормональный дисбаланс. Особенно это касается женщин – сдайте анализы на щитовидку и уровень ферритина.