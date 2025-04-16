Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 16 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня основным вашим оружием будет слово. Постарайтесь придать ему максимальный вес интонационно, и можете не заботиться о его смысловом наполнении.
Телец
Секрет успеха сегодня заключается не в способности все сделать быстро и толково, а в умении с блеском подать идею. Если вы еще и сможете обеспечить себе благодарную аудиторию, вас обязательно уверят в том, что вы гениальны.
Близнецы
Сегодня вам обязательно должно повезти. Ваша задача - разглядеть, в чем же именно вам повезло.
Рак
Сегодня вы будете не в состоянии хоть как-нибудь повлиять на ход событий. Лучше и не пытаться, напрасно потратите время и силы.
Лев
Чего-то сегодня будет много. Даже слишком. Чего именно - не известно, но, будем надеяться, не неприятностей.
Дева
Говорят, что дарить подарки почти так же приятно, как и получать. Очень может быть, что сегодня вам предстоит еще раз проверить данное утверждение на практике.
Весы
Сегодня вы можете столкнуться с чем-то, что приведет вас в дикую ярость, последствием которой могут оказаться поломанные предметы обихода, порванная одежда и фонари под глазами. Посему лучше провести день подальше от легкобьющихся предметов, а лучше и от людей.
Скорпион
Сегодня все в вашей жизни стремительно начнет изменяться к лучшему. Правда, для этого придется выполнить несколько условий, в частности, от вас потребуется полное согласие и горячее желание взаимодействовать с окружающими.
Стрелец
Упрямство - прекрасное развлечение, но толку от этого обычно немного. В делах любовных, по крайней мере, его практиковать следует в очень ограниченных количествах, особенно сегодня.
Козерог
Не стоит задавать вопросов больше, чем ваши собеседники смогут переварить, ибо непереваренные вопросы крайне вредны для их здоровья. А зачем вам больные собеседники?
Водолей
Сегодня в вашей крепости (т.е. доме) будет твориться такое, что вы будете счастливы возможности уединиться хотя бы в ванной. Если успеете закрыть защелку - вам обеспечен относительно спокойный вечер.
Рыбы
Сегодня практически все, что вас волновало до сих пор может быть пущено на самотек безо всякого ущерба для ваших интересов. Правда, не навсегда, лишь на день. Но отдохнуть-то вы успеете.