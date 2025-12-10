Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:04
До +9 градусов - в четверг в Латвии продолжится температурная аномалия
В Латвии сохраняется необычно теплая декабрьская погода: ночью осадки прекратятся, но температура останется в пределах +5…+9 градусов, а в Риге в четверг ожидается облачность и дождь.
По прогнозам синоптиков, ночью в Латвии прекратятся осадки, но температура воздуха останется необычно высокой для декабря. В начале ночи на востоке страны по-прежнему ожидаются дождь и туман. На побережье будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, порывами до 15 метров в секунду. Утром и днем временами будет идти дождь, ветер будет умеренным с запада-юго-запада, порывами 12-17 метров в секунду в Курземе. Температура воздуха ночью и днем составит +5...+9 градусов.
В четверг в Риге будет преимущественно облачно, в течение дня временами ожидается дождь. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит +7...+9 градусов.