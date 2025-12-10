Латвия вводит строгие требования разводов у нотариуса для семей с детьми

По новым правилам, если супруги разводятся без спора и хотят урегулировать вопросы опеки, прав на общение с ребёнком и алиментов, их соглашение обязательно должно быть оформлено нотариально. Ранее подобная процедура позволяла просто представить письменное соглашение, однако на практике, если одна из сторон нарушала договор, добиться его исполнения можно было только через суд. Теперь соглашение станет юридически исполнимым без обращения в суд.