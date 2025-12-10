Для сокращения очередей к врачам нужны дополнительные 100 млн евро - депутаты сомневаются

Оппозиционный депутат Рамона Петравича заявила, что сильно сомневается в том, что 100 миллионов евро могут что-то сделать для улучшения медицинского обслуживания. Вопрос в том, сколько таких шагов потребуется для достижения результата. Она напомнила, что в прошлом году сектору здравоохранения было выделено дополнительно 275 миллионов евро, и министр здравоохранения сообщил, что эти деньги будут использованы для сокращения очередей на амбулаторное обслуживание и увеличение охвата обследованиями и медицинскими манипуляциями. "Похоже, что 275 миллионов евро провалились в пустоту, и никто не заметил, что что-то улучшилось", - сказал Петравича.