Сколько можно хранить замороженное мясо: важные рекомендации экспертов
Эксперты напоминают: заморозка продлевает срок хранения мяса, но не делает его вечным. Соблюдение рекомендованных сроков помогает сохранить вкус и безопасность продукта.
Заморозка мяса на протяжении десятилетий остается одним из самых популярных способов его длительного хранения. Однако не все виды мяса сохраняют свое качество одинаково долго. Специалисты Испанского агентства по безопасности пищевых продуктов и питанию (AESAN) провели анализ научных исследований и определили оптимальные сроки хранения различных видов мяса в морозильной камере.
Чтобы мясо сохранило свои качества максимально долго, эксперты рекомендуют замораживать его сразу после покупки — чем свежее продукт перед заморозкой, тем лучше он сохранится. Критически важно поддерживать постоянную температуру минус 18°C или ниже, а также использовать герметичную упаковку, которая защитит мясо от обморожения и потери влаги.
По данным AESAN, говядина, баранина и козлятина могут храниться в морозильной камере до 12 месяцев без существенной потери качества — это самый длительный срок среди всех видов мяса. Свинина хранится вдвое меньше, всего до 6 месяцев, что связано с более высоким содержанием жира, который даже при низких температурах подвержен окислению. Что касается птицы, здесь продолжительность хранения зависит от способа разделки: целая тушка может лежать в морозилке до 12 месяцев, а разделанная на части — до 9 месяцев. Меньший срок объясняется большей площадью поверхности, подверженной воздействию холода.
Даже при правильном хранении со временем качество продукта постепенно снижается, поэтому указанные сроки являются максимально допустимыми.
Когда приходит время готовить замороженное мясо, эксперты настоятельно рекомендуют размораживать его в холодильнике, переложив туда за сутки до приготовления. Это самый медленный, но наиболее безопасный способ, сохраняющий текстуру и вкус продукта. Если времени нет, можно использовать холодную воду — поместите мясо в герметичный пакет и меняйте воду каждые 30 минут, но после такой разморозки продукт необходимо приготовить немедленно. То же правило действует и для микроволновой печи: мясо после режима разморозки должно отправиться на сковороду или в духовку сразу же, так как некоторые участки могут частично нагреться. Важно помнить, что после любого «быстрого» способа разморозки мясо нельзя повторно замораживать в сыром виде, и ни в коем случае не размораживайте его при комнатной температуре — это создает благоприятные условия для размножения бактерий.