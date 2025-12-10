Сколько можно хранить замороженное мясо: важные рекомендации экспертов

Когда приходит время готовить замороженное мясо, эксперты настоятельно рекомендуют размораживать его в холодильнике, переложив туда за сутки до приготовления. Это самый медленный, но наиболее безопасный способ, сохраняющий текстуру и вкус продукта. Если времени нет, можно использовать холодную воду — поместите мясо в герметичный пакет и меняйте воду каждые 30 минут, но после такой разморозки продукт необходимо приготовить немедленно. То же правило действует и для микроволновой печи: мясо после режима разморозки должно отправиться на сковороду или в духовку сразу же, так как некоторые участки могут частично нагреться. Важно помнить, что после любого «быстрого» способа разморозки мясо нельзя повторно замораживать в сыром виде, и ни в коем случае не размораживайте его при комнатной температуре — это создает благоприятные условия для размножения бактерий.