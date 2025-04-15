Этим знакам зодиака категорически нельзя брать кредиты

Легкомысленные, переменчивые, живут сегодняшним днём.

Близнецы часто меняют планы и настроение, что делает их крайне ненадежными плательщиками. Они могут взять кредит на отпуск или вечеринку, а через неделю потерять интерес и забыть о долге.

Риски: не ведут учет расходов, легко поддаются влиянию рекламы.

Вывод: кредиты для них — это способ получить удовольствие, за которое позже будет платить кто-то другой… или коллекторы.