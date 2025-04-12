Кармические долги - как узнать, есть ли они у вас

Число кармического долга вычисляется по дате рождения , но не так, как обычное «число судьбы». В нумерологии есть строго определенные кармические числа: 13, 14, 16 и 19 — это и есть кармические долги. Их наличие указывает на то, что человек пришел в эту жизнь с «хвостами» — задачами, не пройденными ранее.