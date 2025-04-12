Официально: самые дорогие города мира в 2025 году по стоимости недвижимости
Компания Henley & Partners, специализирующаяся на миграции состоятельных людей, опубликовала ежегодный отчет, в котором определены самые дорогие города мира по стоимости недвижимости. Рейтинг основан на средней цене за квадратный метр в апартаментах премиум-класса площадью от 100 до 200 м².
1. Монако
Цена за квадратный метр в Монако превышает 38 800 долларов, что делает его самым дорогим городом для покупки жилья. Здесь проживает самая высокая доля миллионеров в мире — более 40% населения, пишет издание Time Out.
2. Нью-Йорк, США
На втором месте — Нью-Йорк, где стоимость квадратного метра в премиальной недвижимости составляет 27 500 долларов. К тому же это самый «богатый» город в мире по количеству миллионеров — около 384 500 человек.
3. Гонконг
Гонконг традиционно остается в топе — высокая плотность населения, ограниченные площади и востребованность делают его недвижимость одной из самых дорогих в мире.
4. Лондон, Великобритания
Лондон не уступает в престижности — историческая архитектура, элитные районы и международное значение поддерживают цены на высоком уровне.
5. Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Маленький, но крайне престижный городок на Лазурном берегу. Здесь недвижимость — не только жилье, но и предмет статуса.
Интересно, что Франция представлена в списке особенно широко: кроме Сен-Жан-Кап-Ферра, в топ-20 вошли Париж, Ницца, Канны, Антиб и Эз. США заняли второе место по количеству дорогих локаций в списке.
10 самых дорогих городов мира в 2025 году по версии Henley & Partners:
- Монако
- Нью-Йорк
- Гонконг
- Лондон
- Сен-Жан-Кап-Ферра
- Париж
- Сидней
- Палм-Бич
- Майами-Бич
- Лос-Анджелес