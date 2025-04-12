Официально: самые дорогие города мира в 2025 году по стоимости недвижимости
фото: Shutterstock
Монако.
Стиль жизни

Официально: самые дорогие города мира в 2025 году по стоимости недвижимости

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Компания Henley & Partners, специализирующаяся на миграции состоятельных людей, опубликовала ежегодный отчет, в котором определены самые дорогие города мира по стоимости недвижимости. Рейтинг основан на средней цене за квадратный метр в апартаментах премиум-класса площадью от 100 до 200 м².

1. Монако

Цена за квадратный метр в Монако превышает 38 800 долларов, что делает его самым дорогим городом для покупки жилья. Здесь проживает самая высокая доля миллионеров в мире — более 40% населения, пишет издание Time Out.

2. Нью-Йорк, США

На втором месте — Нью-Йорк, где стоимость квадратного метра в премиальной недвижимости составляет 27 500 долларов. К тому же это самый «богатый» город в мире по количеству миллионеров — около 384 500 человек.

3. Гонконг

Гонконг традиционно остается в топе — высокая плотность населения, ограниченные площади и востребованность делают его недвижимость одной из самых дорогих в мире.

4. Лондон, Великобритания

Лондон не уступает в престижности — историческая архитектура, элитные районы и международное значение поддерживают цены на высоком уровне.

5. Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция

Маленький, но крайне престижный городок на Лазурном берегу. Здесь недвижимость — не только жилье, но и предмет статуса.

Интересно, что Франция представлена в списке особенно широко: кроме Сен-Жан-Кап-Ферра, в топ-20 вошли Париж, Ницца, Канны, Антиб и Эз. США заняли второе место по количеству дорогих локаций в списке.

10 самых дорогих городов мира в 2025 году по версии Henley & Partners:

  1. Монако
  2. Нью-Йорк
  3. Гонконг
  4. Лондон
  5. Сен-Жан-Кап-Ферра
  6. Париж
  7. Сидней
  8. Палм-Бич
  9. Майами-Бич
  10. Лос-Анджелес

Темы

СШАВеликобританияЛондонПарижЛос-АнджелесСиднейНью-ЙоркФранцияГонконгМонакоКанныНицца

Другие сейчас читают