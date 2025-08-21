В Риге открылась выставка, которая показывает, что Вторая мировая война для Латвии закончилась в 1994 году

"Война, развязанная нацистской Германией и Советским Союзом, принесла латвийскому народу не только человеческие и территориальные потери, но и тяжелые разрушения культурной среды, к которым добавился идеологический террор оккупационных режимов. Война разрушила семьи, унесла множество жизней и прямым и косвенным образом изменила латвийский ландшафт: руины, кладбища, а также брошенные дома из-за бегства, депортаций и коллективизации стали неотъемлемой чертой послевоенной Латвии. Прямыми последствиями войны стали утрата примерно четверти населения страны и 3,5% территории. Те, кому удалось вернуться домой, зачастую находили свои жилища разрушенными, а многим пришлось начинать жизнь заново за границей", - говорится в аннотации к выставке.