Министр юстиции: пришло время подсчитать ущерб, нанесенный Латвии российской оккупацией, и показать его миру
Министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила о необходимости наконец-то подсчитать ущерб, нанесенный Латвии российской оккупацией, и донести его до мировой общественности.
Латвия наконец должна сделать шаг к тому, чтобы международно доказать ущерб, нанесенный российской оккупацией, подчеркнула в передаче TV24 «Ziņu TOP» министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере. Соглашение об этом с Литвой предусматривает разработку методологии, которая не только точно покажет нанесенный ущерб, но и в будущем может быть применена для поддержки Украины.
Соглашение с министром юстиции Литвы направлено на привлечение внимания Европы к нанесенным потерям, в том числе в контексте Украины. Если расчеты удастся провести успешно, их можно будет использовать и впредь.
«Мы 50 лет, если можно так выразиться, молчали и не сделали этого. Сейчас настал момент, когда мы должны это сделать», – считает Либиня-Эгнере.
То, как именно будет запрашиваться и получаться компенсация, – это вопрос последующих обсуждений. Сейчас самое важное – добиться ясности по поводу того, какой ущерб был нанесен Латвии российской оккупацией, и показать это всему миру.
Говоря о так называемых «выгодах», которые СССР принес Латвии, например о построенных зданиях, Либиня-Эгнере подчеркивает, что все это будет включено в методологию и учтено при расчетах. «Россия ни на минуту не переставала обвинять нас в различных нарушениях прав человека или других вопросах, но мы должны сказать, что просто хотим добиться своей исторической справедливости. Мы хотим вернуть своей стране и своему языку ту роль, которая им принадлежит в Латвии, и показать, каковы последствия оккупации», – подчеркнула министр юстиции.