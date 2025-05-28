Министр юстиции: пришло время подсчитать ущерб, нанесенный Латвии российской оккупацией, и показать его миру

Говоря о так называемых «выгодах», которые СССР принес Латвии, например о построенных зданиях, Либиня-Эгнере подчеркивает, что все это будет включено в методологию и учтено при расчетах. «Россия ни на минуту не переставала обвинять нас в различных нарушениях прав человека или других вопросах, но мы должны сказать, что просто хотим добиться своей исторической справедливости. Мы хотим вернуть своей стране и своему языку ту роль, которая им принадлежит в Латвии, и показать, каковы последствия оккупации», – подчеркнула министр юстиции.