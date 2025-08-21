Кто решает судьбу подвала? Что нужно для устройства убежища в многоквартирном доме
В Риге пока нет четкого механизма создания убежищ, однако уже сейчас есть вещи, которые жители могут делать сами. Сотрудничество соседей в многоквартирных домах важно не только тогда, когда нужно предложить кабачок, одолжить сахар или полить цветы на балконе, но и в гораздо более сложных ситуациях.
«Ощущение дома возникает тогда, когда ты знаешь своих соседей. Чувство дома формируется не только от квартиры, но и от чувства общности», — сказал в интервью передаче TV3 «900 секунд» председатель правления Bonava Latvija Марек Клявиньш.
Представитель Управления гражданской защиты и оперативной информации Рижской думы Мартиньш Сирмайс также отметил, что сильное сообщество соседей является важной основой для совместных действий в кризисных ситуациях.
Актуальным остаётся вопрос об убежищах в подвалах многоквартирных домов. Сейчас в столице действуют правила, предусматривающие поддержку жителям таких домов для создания убежищ, однако для реализации этого процесса ещё необходимо разработать чёткий механизм. «Пока механизм и внутренняя процедура не разработаны, мы не можем начать этот процесс», — добавил представитель Рижской думы.
При этом он подчеркнул, что устройство убежища в подвале дома не может быть решением только одного владельца квартиры. «Часто подвал находится в общей собственности. Нужно начинать с того, чтобы сами жители договорились, что хотят что-то делать в этом подвале. Мне лично не известен ни один нормативный акт, который запрещал бы жителям в своём общем имуществе освободить подвал», — отметил представитель думы.