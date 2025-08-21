Кто решает судьбу подвала? Что нужно для устройства убежища в многоквартирном доме

При этом он подчеркнул, что устройство убежища в подвале дома не может быть решением только одного владельца квартиры. «Часто подвал находится в общей собственности. Нужно начинать с того, чтобы сами жители договорились, что хотят что-то делать в этом подвале. Мне лично не известен ни один нормативный акт, который запрещал бы жителям в своём общем имуществе освободить подвал», — отметил представитель думы.