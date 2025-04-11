Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 11 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодняшний день может оказаться неприятным. Вы можете обнаружить, что довольно близкий вам человек не заслуживает того доверия, которое вы ему оказывали.
Телец
Сегодня вам придется подойти со всей ответственностью к любому делу, даже самому незначительному. Только в этом случае наметится прогресс, которого вы давно жаждете.
Близнецы
Попытайтесь все же понять, что именно сегодня следует сделать. В противном случае все, чего вы достигнете, исчезнет как дым, развеянный ветром.
Рак
Сегодняшний день прекрасно подойдет для проведения важных переговоров. Вы будете в меру красноречивы и необыкновенно убедительны.
Лев
Сегодня вам суждено быть одним из двух - либо победителем, либо побежденным. Сторонним наблюдателем быть не получится.
Дева
Человек по определению животное стадное, посему законам толпы должен следовать. Если же вы не желаете мириться с подобным положением - не извольте жаловаться, но вас потреплют.
Весы
Посвятите этот день старым друзьям. Сегодня у вас скорее всего не будет никаких неотложных дел, так что вы вполне сможете себе это позволить.
Скорпион
Постарайтесь выражаться аккуратно. Вы легко можете нарушить то равновесие, которое вам удалось создать. Уважайте иные мнения.
Стрелец
Сегодня у вас не будет никакой необходимости раскрывать свои карты. А если вы собрались сделать это добровольно - подождите, еще не время.
Козерог
Будьте честны с самим собой, особенно в оценке собственных человеческих качеств и возможностей. Это поможет разобраться в вопросе, который, оставаясь нерешенным, с удовольствием вас замучает.
Водолей
Сегодня полезно будет потратить немного бесценного времени на то, чтобы привести в порядок мысли и чувства. Как свои, так и чужие.
Рыбы
Не допустите того, чтобы вами сегодня руководили чувства. Они могут оказаться настолько сильными, что вы наломаете дров на два отопительных сезона вперед.