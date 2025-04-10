Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 10 апреля

Сегодня вас может одолеть чувство беспомощности перед лицом огромного количества совершенно неподъемных дел. Они, однако, от этого не продвинутся, и если вам не совсем безразлична их судьба, придется взять себя в руки и начать активную жизнедеятельность через не могу.