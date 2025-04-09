ФОТО: идет весенняя Рижская неделя моды. За кулисами главного модного события Балтии
С 7 по 10 апреля в столице Латвии проходит Рижская неделя моды. Гости посещают показы латвийских и зарубежных дизайнеров, лекции по модной фотографии, а также различные художественные мероприятия.
Нынешняя Рижская неделя моды уже 40-я по счету. Масштаб мероприятия стал более обширным — теперь это балтийский праздник моды. «История RFW — это моя личная гордость. Потому что самое сложное — это даже не просто сделать неделю моды один или два раза. Самое сложное — это удержать ее, проводить ее столько лет, да еще при этом улучшать ее качество, делать ее более узнаваемой на международном рынке. Конечно, это дорогого стоит», - в программе «Домская площадь» на Латвийском Радио 4 рассказала создатель и неизменный руководитель RFW, президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.
Что касается модных тенденций, то здесь происходят стремительные изменения. «Если раньше тенденции менялись редко, за год было 2-3 основных тренда, то сейчас мода меняется со скоростью калейдоскопа. Поэтому можно сказать, что в моде все. Нет каких-то ярко выраженных трендов. Все перемешивается — будничная одежда с нарядной, люксовые вещи с одеждой из масс-маркета», - говорит Страхова.
Пожалуй, единственным, что создатель и неизменный руководитель RFW, считает в современной моде немодным, это вечерние платья. «Вот этот вечерний шик — он стал абсолютно неактуальным. По сути, такие вещи просто некуда носить. Да, наши дамы, особенно с началом весны и лета, хотели бы приодеться более нарядно. Но вот этот вопрос: "А куда пойти в вечернем платье?" просто повисает в воздухе. Мероприятий, на которые можно было бы отправиться в такой одежде, все меньше и меньше».
И сама Неделя моды не предусматривает появления на ней в вечернем наряде. «Прийти на RFW в вечернем платье — это дурной тон. Наше мероприятие не предусматривает того, что люди придут в вечерней одежде. Они должны быть одеты необычно, модно, возможно, немножко странно. Неделя моды — это полет фантазии, и для таких ярких во всех смыслах нарядов это самое лучшее место. Но не для пафосных вечерних туалетов», — говорит Еленая Страхова.
Смотрим фото показов и мероприятий Рижской недели моды 2025:
Афтерпати второго дня Рижской весенней недели моды 2025 года
Кроме показов, на мероприятии были другие события, стильные гости и закулисные разговоры о моде.
Стильные гости второго дня Рижской весенней недели моды 2025
Кроме показов, на мероприятии были другие события, стильные гости и закулисные разговоры о моде.
Литовский бренд Rimgailaite Costume на Рижской неделе моды весной 2025 года
Весенняя Рижская неделя моды в этом году проходит с 7 по 10 апреля.
ArtisainT by Lena Lumelsky на Рижской неделе моды весной 2025 года
Кроме показов, на мероприятии были другие события, стильные гости и закулисные разговоры о моде.
Свадебные платья Katya Katya на Рижской неделе моды весной 2025 года
Показ дизайнера Katya Katya на Рижской неделе моды весной 2025 года.