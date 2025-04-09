ФОТО: идет весенняя Рижская неделя моды. За кулисами главного модного события Балтии

Пожалуй, единственным, что создатель и неизменный руководитель RFW, считает в современной моде немодным, это вечерние платья. «Вот этот вечерний шик — он стал абсолютно неактуальным. По сути, такие вещи просто некуда носить. Да, наши дамы, особенно с началом весны и лета, хотели бы приодеться более нарядно. Но вот этот вопрос: "А куда пойти в вечернем платье?" просто повисает в воздухе. Мероприятий, на которые можно было бы отправиться в такой одежде, все меньше и меньше».