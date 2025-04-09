ФОТО: идет весенняя Рижская неделя моды. За кулисами главного модного события Балтии
фото: пресс-фото
Кроме показов, на мероприятии были другие события, стильные гости и закулисные разговоры о моде.
Мода

ФОТО: идет весенняя Рижская неделя моды. За кулисами главного модного события Балтии

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

С 7 по 10 апреля в столице Латвии проходит Рижская неделя моды. Гости посещают показы латвийских и зарубежных дизайнеров, лекции по модной фотографии, а также различные художественные мероприятия.

Нынешняя Рижская неделя моды уже 40-я по счету. Масштаб мероприятия стал более обширным — теперь это балтийский праздник моды. «История RFW — это моя личная гордость. Потому что самое сложное — это даже не просто сделать неделю моды один или два раза. Самое сложное — это удержать ее, проводить ее столько лет, да еще при этом улучшать ее качество, делать ее более узнаваемой на международном рынке. Конечно, это дорогого стоит», - в программе «Домская площадь» на Латвийском Радио 4 рассказала создатель и неизменный руководитель RFW, президент Балтийской федерации моды Елена Страхова. 

Что касается модных тенденций, то здесь происходят стремительные изменения. «Если раньше тенденции менялись редко, за год было 2-3 основных тренда, то сейчас мода меняется со скоростью калейдоскопа. Поэтому можно сказать, что в моде все. Нет каких-то ярко выраженных трендов. Все перемешивается — будничная одежда с нарядной, люксовые вещи с одеждой из масс-маркета», - говорит Страхова.

Пожалуй, единственным, что создатель и неизменный руководитель RFW, считает в современной моде немодным, это вечерние платья. «Вот этот вечерний шик — он стал абсолютно неактуальным. По сути, такие вещи просто некуда носить. Да, наши дамы, особенно с началом весны и лета, хотели бы приодеться более нарядно. Но вот этот вопрос: "А куда пойти в вечернем платье?" просто повисает в воздухе. Мероприятий, на которые можно было бы отправиться в такой одежде, все меньше и меньше».  

И сама Неделя моды не предусматривает появления на ней в вечернем наряде. «Прийти на RFW в вечернем платье — это дурной тон. Наше мероприятие не предусматривает того, что люди придут в вечерней одежде. Они должны быть одеты необычно, модно, возможно, немножко странно. Неделя моды — это полет фантазии, и для таких ярких во всех смыслах нарядов это самое лучшее место. Но не для пафосных вечерних туалетов», — говорит Еленая Страхова. 

Смотрим фото показов и мероприятий Рижской недели моды 2025:

Кроме показов, на мероприятии были другие события, стильные гости и закулисные разговоры о моде.

Афтерпати второго дня Рижской весенней недели моды 2025 года

Кроме показов, на мероприятии были другие события, стильные гости и закулисные разговоры о моде.

Кроме показов, на мероприятии были другие события, стильные гости и закулисные разговоры о моде.

Стильные гости второго дня Рижской весенней недели моды 2025

Кроме показов, на мероприятии были другие события, стильные гости и закулисные разговоры о моде.

Весенняя Рижская неделя моды в этом году проходит с 7 по 10 апреля.

Литовский бренд Rimgailaite Costume на Рижской неделе моды весной 2025 года

Весенняя Рижская неделя моды в этом году проходит с 7 по 10 апреля.

Кроме показов, на мероприятии были другие события, стильные гости и закулисные разговоры о моде.

ArtisainT by Lena Lumelsky на Рижской неделе моды весной 2025 года

Кроме показов, на мероприятии были другие события, стильные гости и закулисные разговоры о моде.

Показ дизайнера Katya Katya на Рижской неделе моды весной 2025 года.

Свадебные платья Katya Katya на Рижской неделе моды весной 2025 года

Показ дизайнера Katya Katya на Рижской неделе моды весной 2025 года.

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