Мнение о новой пенсионной инициативе Минблага: "Участникам 2-го уровня придется стать экспертами финансовых рынков"

"Предлагаемые поправки скорее являются техническим решением, которое не устраняет суть проблемы. От граждан ожидается, что они смогут вжиться в роль экспертов финансовых рынков и точно определить момент в пятилетний период до выхода на пенсию, когда их накопления во 2-м уровне будут максимальными, чтобы выгодно перевести их в 1-й уровень. Даже профессионалам делать такие прогнозы крайне сложно. Практика показывает, что люди часто действуют поспешно и эмоционально, особенно во время падения рынков, и это может привести к переводу накоплений в 1-й уровень в неподходящее время.