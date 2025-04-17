Мнение о новой пенсионной инициативе Минблага: "Участникам 2-го уровня придется стать экспертами финансовых рынков"
Министерства благосостояния планирует ввести поправки в закон, которые позволят участникам государственной накопительной пенсионной системы за пять лет до достижения пенсионного возраста прекратить участие во 2-м уровне и перевести накопления в 1-й уровень. Глава компаний по управлению активами и пенсионными фондами Luminor Атис Круминьш считает, что это непродуманное решение.
Otkrito.lv ранее сообщал, что Минблаг продвигает предложение о переводе накопленного капитала второго пенсионного уровня на первый. Вот что по этому поводу думает Атис Круминьш:
"Предлагаемые поправки скорее являются техническим решением, которое не устраняет суть проблемы. От граждан ожидается, что они смогут вжиться в роль экспертов финансовых рынков и точно определить момент в пятилетний период до выхода на пенсию, когда их накопления во 2-м уровне будут максимальными, чтобы выгодно перевести их в 1-й уровень. Даже профессионалам делать такие прогнозы крайне сложно. Практика показывает, что люди часто действуют поспешно и эмоционально, особенно во время падения рынков, и это может привести к переводу накоплений в 1-й уровень в неподходящее время.
Кроме того, нужно учитывать, что при полном переводе накоплений из 2-го уровня в 1-й, человек теряет возможность передать этот капитал по наследству.
Хотя совершенствование пенсионной системы — важная цель, оно должно быть направлено на укрепление долгосрочного доверия и на более эффективное увеличение накоплений в период активной трудовой жизни, а также на сохранение стоимости капитала в пенсионном возрасте. Изменения в системе следует строить на принципе так называемых настроек по умолчанию, которые повышают вероятность достижения основной цели — обеспечить как можно более высокую пенсию. Нельзя допускать, чтобы эмоционально мотивированные (страхом перед падением рынков и снижением стоимости инвестиций) участники 2-го уровня принимали решения, способные негативно повлиять на капитал в долгосрочной перспективе.
Я считаю, что предоставление людям возможности угадывать пик рыночного роста в преддверии пенсии скорее приведет к противоположному результату — выводу средств в моменты рыночной паники и, как следствие, к разочарованию в пенсионной системе. Такая идея противоречит самой сути пенсионной системы, суть которой — передача управления накоплениями профессионалам рынка.
Текущие колебания финансовых рынков вновь подчеркнули, насколько важно оценивать соответствие своего инвестиционного портфеля и пенсионного плана текущему этапу жизни. Особенно это критично для тех, кто приближается к пенсионному возрасту: чрезмерно рискованный план может повлиять на стоимость накоплений непосредственно перед выходом на пенсию, тогда как правильно подобранный, соответствующий возрасту пенсионный план в условиях рыночной турбулентности поможет сбалансировать риски".