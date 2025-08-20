Латвия - слабое звено: начальник пограничной службы Литвы раскритиковал нашу пограничную службу

Ранее сообщалось, что Литва направила своих пограничников в Латвию для охраны границы с Беларусью. Польша же 7 июля ввела временные меры пограничного контроля на границе с Германией и Литвой для борьбы с вторичной нелегальной миграцией. Речь идет о мигрантах, которые нелегально пересекли белорусско-латвийскую границу, чтобы через Литву и Польшу попасть в Западную Европу. В этом году на белорусской границе Литве удалось предотвратить 1016 попыток незаконного пересечения, тогда как латвийские пограничники остановили 8792 человека.