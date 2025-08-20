Латвия - слабое звено: начальник пограничной службы Литвы раскритиковал нашу пограничную службу
Латвийские пограничники оказались в хвосте региональной борьбы с нелегальной миграцией — Литва и Польша задерживают мигрантов, пришедших из Латвии, и возвращают их обратно, указывая на слабую охрану нашей границы.
В борьбу с вторичной миграцией необходимо включить помощь латвийским пограничникам, которым предотвращение нелегальной миграции дается труднее, чем коллегам в Литве и Польше. Об этом в среду заявил командир Службы охраны государственной границы Литвы генерал Рустам Любаев.
По его словам, статистика показывает, что большинство задержанных мигрантов впоследствии передаются именно Латвии. «В этом году в Литве или Польше было выявлено 553 мигранта, прибывших из Латвии. 52% из них были замечены на территории Литвы, задержаны здесь и переданы Латвии. 48% задержала Польша и передала нам», — сообщил глава литовской пограничной службы в интервью общественному радио.
Эти данные, подчеркнул Любаев, указывают на то, что вторичная миграция является общей региональной проблемой. Чтобы ее решать, латвийским пограничникам необходима помощь всех затронутых стран. «По разным причинам наши коллеги из латвийской пограничной службы пока не могут обеспечить такой же уровень охраны границы, как в Литве или Польше. Поэтому мы наблюдаем тенденцию: нелегальные мигранты в основном сейчас идут через Литву из Латвии», — пояснил генерал.
Ранее сообщалось, что Литва направила своих пограничников в Латвию для охраны границы с Беларусью. Польша же 7 июля ввела временные меры пограничного контроля на границе с Германией и Литвой для борьбы с вторичной нелегальной миграцией. Речь идет о мигрантах, которые нелегально пересекли белорусско-латвийскую границу, чтобы через Литву и Польшу попасть в Западную Европу. В этом году на белорусской границе Литве удалось предотвратить 1016 попыток незаконного пересечения, тогда как латвийские пограничники остановили 8792 человека.
Otkrito.lv сообщал, что президент Латвии Эдгар Ринкевич доволен забором на восточной границе, но призвал расширить восточную пограничную полосу до 42 метров.