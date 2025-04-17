Минблаг продвигает предложение о переводе накопленного капитала 2-го пенсионного уровня на 1-й

Предложение будет передано на рассмотрение Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам). Оно еще должно быть обсуждено и одобрено Сеймом. Для людей предпенсионного возраста особенно важно, чтобы их пенсионные накопления не уменьшались, а доход после выхода на пенсию был как можно выше. Доходы в пожилом возрасте формируются за счет пенсии по возрасту, которая состоит из накоплений как первого, так и второго пенсионного уровня. Фондированная часть пенсии составляет значительную часть пенсионных выплат. В настоящее время накопления второго уровня инвестируются на финансовых рынках, и их стоимость может как расти, так и снижаться.