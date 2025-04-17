Минблаг продвигает предложение о переводе накопленного капитала 2-го пенсионного уровня на 1-й
Министерство благосостояния планирует внести поправки в Закон о государственном фондированном пенсионном обеспечении, которые позволят участникам государственной пенсионной схемы за пять лет до выхода на пенсию прекратить участие во втором уровне накоплений и перевести накопленный капитал на первый уровень. Для чего это делают?
Это означает, что по мере приближения к пенсионному возрасту люди смогут сами выбирать, что делать с накопленным капиталом второго уровня, чтобы снизить риск его потерь из-за колебаний финансового рынка.
Предложение будет передано на рассмотрение Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам). Оно еще должно быть обсуждено и одобрено Сеймом. Для людей предпенсионного возраста особенно важно, чтобы их пенсионные накопления не уменьшались, а доход после выхода на пенсию был как можно выше. Доходы в пожилом возрасте формируются за счет пенсии по возрасту, которая состоит из накоплений как первого, так и второго пенсионного уровня. Фондированная часть пенсии составляет значительную часть пенсионных выплат. В настоящее время накопления второго уровня инвестируются на финансовых рынках, и их стоимость может как расти, так и снижаться.
По мере приближения пенсионного возраста многие люди стремятся к большей надежности и уверенности в том, что размер их будущей пенсии не уменьшится. Принятие этих поправок позволит гражданам принять решение о переводе накоплений на первый уровень, где гарантировано, что капитал не уменьшится, а может только увеличиваться. Это будет добровольный выбор — человек сможет сам решить, когда это сделать, если до пенсии осталось не более пяти лет.
Аналогичные поправки, направленные на более гибкое использование капитала второго пенсионного уровня, уже предлагались в 2022 году Комиссии Сейма по бюджету и финансам, однако тогда политики не были готовы поддержать инициативу.