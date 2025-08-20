После жалоб на антироссийские санкции житель Аляски неожиданно получил "личный подарок" от Путина
Президент России Владимир Путин подарил жителю Аляски Марку Уоррену новый мотоцикл "Урал" после того, как тот пожаловался российским журналистам на сложности с ремонтом своего старого мотоцикла из-за санкций.
История началась с случайной встречи жителя Аляски с российскими журналистами на улицах Анкориджа, столицы штата. Перед саммитом двое журналистов из российского с "Первого канала" заметили, как он ездит на мотоцикле марки "Урал", который он приобрел у соседа несколько лет назад, и остановили его для разговора.
"Они спросили: "Вы понимаете, что это российский мотоцикл?" Они были очень дружелюбны, и мы начали разговаривать". Эта неожиданная встреча привела к тому, что американец стал героем новостного сюжета, посвященного влиянию экономических санкций, введенных в связи с вторжением России в Украину. Уоррен рассказал российским СМИ, что ремонт его мотоцикла стал значительно дороже, поскольку найти доступные запчасти теперь крайне сложно.
Видео с его историей быстро стало вирусным в России, и вскоре он получил несколько звонков, хотя сам не давал журналистам свой номер телефона. Ему сообщили, что история дошла до президента Владимира Путина, который решил подарить ему новый мотоцикл "Урал". Ключи от нового мотоцикла цвета хаки Марку Уоррену вручил сотрудник российского посольства в США прямо на парковке отеля в Анкоридже. Российская делегация размещалась в этом отеле перед саммитом между Россией и США, что придало событию дополнительный политический контекст.
Пенсионер, ранее работавший пожарным инспектором, признался, что осознает, что многие люди могут быть возмущены тем, что он принял столь дорогой подарок от российского лидера. Тем более что представитель посольства подчеркнул, что это "личный подарок президента Российской Федерации". Новый мотоцикл оценивается примерно в 22 000 долларов, однако Уоррен не обратил внимания на критику и с готовностью принял подарок, несмотря на то, что российское правительство находится под санкциями США.
Уоррен прокомментировал ситуацию так: "Я рассердил многих людей. Я взял подарок. Я мог бы не брать, и, вероятно, тоже рассердил бы столько же людей. Мне всё равно". Мотоциклист отметил, что понимает негативное отношение к российскому лидеру, однако подчеркнул, что этот жест доброй воли от Путина не приносит России никакой выгоды от него лично. Уоррен заявил, что не считает себя пропагандистом российского правительства, подчеркивая, что его позиция не связана с политической поддержкой.