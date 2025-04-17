На 50-и остановках в Риге наконец появились павильоны, почти все - с освещением

Из этих 50 павильонов 40 подключены к электросети, а 10 остаются без электричества. Четыре из новых остановок будут иметь так называемые "зеленые" крыши, покрытые растениями. Материал для такого покрытия будет уложен в ближайшее время. В следующем этапе модернизации городской инфраструктуры запланировано заказать и установить еще 100 остановочных павильонов нового дизайна. Этот процесс включает проектирование их расположения, производство, доставку и установку. Ожидается, что монтаж новых павильонов начнется в июне после завершения проектных работ.