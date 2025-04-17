Пять дней без врача: в Латвии обсуждают новые правила школьных пропусков

Министерство здравоохранения предлагает школам самим организовать сотрудничество с родителями. Важно не только не перегружать врачей, но и одновременно избегать того, чтобы здорового ребенка приходилось вести в кабинет к врачу для получения справки. Стоит больше доверять родителям - возможно, за пять дней отсутствия можно не требовать справку от врача, - но такой пропуск был бы допустим лишь раз в семестр, рассказала о задумке на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам директор департамента Минздрава по общественному здравоохранению Яна Фелдмане. Она призвала "не рубить правила так, чтобы школа ничего другого сделать не могла", а оформить их в качестве рекомендаций.