Пять дней без врача: в Латвии обсуждают новые правила школьных пропусков
Вопрос оправданных и неоправданных пропусков занятий в школах остается актуальной темой, вызывающей дискуссии среди родителей, педагогов и медицинских работников. Министерство здравоохранения предлагает новый подход, чтобы снизить нагрузку на врачей и упростить процесс.
Непропорциональное и необоснованное требование справок от врачей для оправдания отсутствия ребенка в образовательном учреждении накладывает лишнюю нагрузку на врачей и родителей. В школах правила разные: где-то требуют утвержденный семейным врачом или другим специалистом по здравоохранению документ даже в случае пропуска одного урока, где-то более демократичные правила. С целью стандартизации и облегчения нынешнего подхода будут разработаны руководящие принципы регистрации неоправданных пропусков, сообщает Diena.
Министерство здравоохранения предлагает школам самим организовать сотрудничество с родителями. Важно не только не перегружать врачей, но и одновременно избегать того, чтобы здорового ребенка приходилось вести в кабинет к врачу для получения справки. Стоит больше доверять родителям - возможно, за пять дней отсутствия можно не требовать справку от врача, - но такой пропуск был бы допустим лишь раз в семестр, рассказала о задумке на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам директор департамента Минздрава по общественному здравоохранению Яна Фелдмане. Она призвала "не рубить правила так, чтобы школа ничего другого сделать не могла", а оформить их в качестве рекомендаций.
Работающие в отрасли тоже выступают за то, чтобы были установлены критерии, которые не позволят родителям злоупотреблять возможностью пропуска их чадом занятий. Чтобы не было, например, такого, что семья с детьми в учебное время отправляется в путешествие, а педагог потом должен работать дополнительно со школьником, пропустившим тему.
Правила школ отличаются, в том числе в отношении того, как быстро нужно заполнять "пробелы", в среднем на это отводится две недели. Руководитель родительской организации Mammamuntetiem.lv Инга Акментиня-Смилдзиня признает: иногда возникает ощущение, что многие родители вообще не понимают границ допустимых прогулов. В других странах, например в Бельгии, очень строгие правила посещения школ и родители их очень уважают, там немыслимо во время учебы планировать путешествие.