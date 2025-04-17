Вместе с жарой к нам идет пыль из Сахары - на Пасху в Латвии ожидается ухудшение качества воздуха
На Пасху в Латвии прогнозируется ухудшение качества воздуха, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Синоптики отмечают, что песчаные бури в пустыне Сахара не прекратились, и облака пустынной пыли продолжают перемещаться над Европой. До сих пор большая часть этих облаков находилась в верхних слоях атмосферы и не оказывала значительного влияния на качество воздуха на уровне земли.
Однако сервис мониторинга атмосферы Copernicus прогнозирует, что уже скоро пыль начнет интенсивнее оседать на землю и в пятницу и субботу ее концентрация может достигнуть 20 мкг/м³ и более, что окажет влияние на общее качество воздуха в Латвии, особенно на уровень загрязнения частицами PM10 и PM2.5.
Индекс качества воздуха может быть умеренным или даже ухудшиться из-за локального загрязнения. Наибольшее ухудшение может ощущаться в крупных городах. С изменением скорости ветра, его направления или других метеорологических условий качество воздуха снова улучшится, отмечает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.