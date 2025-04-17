Вместе с жарой к нам идет пыль из Сахары - на Пасху в Латвии ожидается ухудшение качества воздуха

Однако сервис мониторинга атмосферы Copernicus прогнозирует, что уже скоро пыль начнет интенсивнее оседать на землю и в пятницу и субботу ее концентрация может достигнуть 20 мкг/м³ и более, что окажет влияние на общее качество воздуха в Латвии, особенно на уровень загрязнения частицами PM10 и PM2.5.