Россия бросила своих пенсионеров в Латвии без средств к существованию - деньги перевели только для бывших военных
Государственное агентство социального страхования (VSAA) в четверг направило официальное требование Пенсионному фонду и Фонду социального страхования России о перечислении полного объема финансирования, необходимого для выплаты пенсий.
Одновременно VSAA потребовало предоставить обновленный список получателей пенсий, как это предусмотрено соглашением между Латвией и Россией о сотрудничестве в области социальной защиты и соглашением о применении данного договора.
VSAA указывает, что, несмотря на предыдущие призывы и напоминания со стороны Латвии, российская сторона до сих пор не выполнила свои обязательства перед получателями российских пенсий в Латвии — не перевела полное пенсионное финансирование в размере 3,5 миллиона евро и не представила обновленный список лиц, что необходимо для обеспечения выплаты российских пенсий за первый квартал 2025 года.
Согласно обязательствам российской стороны, финансирование на выплату пенсий должно было быть перечислено еще в феврале. Как сообщалось ранее, никаких практических препятствий для осуществления перевода не существует.
Это подтверждается как частичным переводом со стороны России в размере 21 369 евро, так и, например, полным перечислением средств на выплату военных пенсий со стороны России, подчеркивают в агентстве.
VSAA потребовало от России в кратчайшие сроки предоставить разъяснение о распределении полученной 9 апреля суммы в размере 21 369 евро, учитывая, что эта сумма покрывает лишь незначительную часть подлежащих выплате пенсий. Российскому Пенсионному фонду и Фонду социального страхования также напомнили об обязательстве в мае 2025 года перечислить средства на выплату российских пенсий за второй квартал.