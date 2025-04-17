Россия бросила своих пенсионеров в Латвии без средств к существованию - деньги перевели только для бывших военных

VSAA указывает, что, несмотря на предыдущие призывы и напоминания со стороны Латвии, российская сторона до сих пор не выполнила свои обязательства перед получателями российских пенсий в Латвии — не перевела полное пенсионное финансирование в размере 3,5 миллиона евро и не представила обновленный список лиц, что необходимо для обеспечения выплаты российских пенсий за первый квартал 2025 года.