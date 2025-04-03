"Латвия полностью выполнила свои обязательства": отсутствие денег для выплаты российских пенсий никак не связано с санкциями
Переводы средств, предназначенных для выплаты российских пенсий и пособий, не ограничены санкциями, введенными против России, заявила агентству LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.
МИД пояснил, что со стороны Латвии нет никаких препятствий для получения платежей из России и выплаты российских пенсий и пособий за первый квартал этого года получателям, проживающим в Латвии, которым пенсии назначены в соответствии с соглашением между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социального обеспечения.
Согласно информации Министерства благосостояния (LM), российская сторона до настоящего момента не перевела необходимое финансирование для выплаты пенсий, а также не представила списки лиц, которым должны быть произведены выплаты.
Таким образом, Россия не выполняет свои обязательства, установленные соглашением между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социального обеспечения, которое действует с 19 января 2011 года.
«Латвия полностью выполнила все свои обязательства, предусмотренные вышеупомянутым соглашением. Согласно данным Государственного агентства социального страхования (VSAA), Латвия перевела финансирование в Пенсионный и социальный страховой фонд России для выплаты пенсий латвийским пенсионерам, проживающим в России», — отмечает МИД.
МИД ведет регулярные переговоры с российской стороной, чтобы она незамедлительно исполнила свои обязательства и решила сложившуюся ситуацию. В случае задержки выплаты российских пенсий и пособий, создающей проблемы с оплатой первоочередных повседневных нужд, LM призывает людей в исключительных случаях обращаться за помощью в социальную службу своего самоуправления.
МИД подчеркнул, что, как только деньги поступят от российской стороны, VSAA сообщит об этом и начнет выплату пенсий и пособий.