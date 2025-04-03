"Латвия полностью выполнила свои обязательства": отсутствие денег для выплаты российских пенсий никак не связано с санкциями

МИД пояснил, что со стороны Латвии нет никаких препятствий для получения платежей из России и выплаты российских пенсий и пособий за первый квартал этого года получателям, проживающим в Латвии, которым пенсии назначены в соответствии с соглашением между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социального обеспечения.